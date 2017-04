Last Minute Tickets für PR Seminar am 26. und 27. April im Kölner Kunstsalon

Pressearbeit gehört zu den wichtigsten Instrumenten im Kultursektor, um eine Veranstaltung oder Ausstellung anzukündigen oder eine Companie oder ein Orchester zu promoten. In der kommende Woche gibt es dazu ein spezielles Seminar in Köln. Einige Plätze sind noch für Kurzentschlossene frei. Veranstaltungsort ist der Kunstsalon Köln e.V. in der Kölner Südstadt. Hier geht es zum Last-Minute-Tarif http://www.kunstsalon.de/seminar-pr-und-medienarbeit-fuer-kulturveranstalter/