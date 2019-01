audience development Workshop

Am 4. April findet in Köln der nächste Workshop zum Thema „audience development“ statt. Der Workshop richtet sich an alle, die mit Zuschauern und Besuchern in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, bei Festivals, Ausstellungen sowie in Museen, Themenparks und Science-Centern zu tun haben.

Inhaltlich wird es darum gehen, wo Sie mit Ihrer Einrichtung beim Thema „audience development“ gerade stehen. Wir werden Handlungsfelder herausarbeiten, einzelne audience personas für Ihre Einrichtung definieren und uns um die Aktivitäten- und Maßnahmenplanung kümmern.

weitere Infos unter http://www.theatermanagement-aktuell.de/workshops/