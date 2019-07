Payment-Report – Der Zahlartenvergleich

Digitale Zahlungsmethoden sind in den letzten Jahren auch in Deutschland immer populärer geworden. Zuletzt haben Google Pay und Appel Pay für einen kräftigen Push gesorgt. Allerdings war mobile Payment auf dem deutschen Markt bisher eher ein Nischenthema. Mit dem weiteren Vordrängen der Generation Z (Jahrgänge zwischen 1996 und 2010) ins Konsumalter könnte sich dies in naher Zukunft ändern.

theatermanagement aktuell hat daher bekannte Ticketsoftware und -serviceanbieter befragt, welche Zahlarten ihre Systeme unterstützten. Insgesamt wurden 23 Anbieter im deutschsprachigen Raum befragt.