Ticketingkongress-Programm ist jetzt online

Am 5. und 6. September trifft sich die deutschsprachige Ticketing-Community in der Messe Hannover beim T:B Expertenforum Ticketm@nagement 2019. Teilnehmerbuchungen sind ab sofort möglich unter expertenforum@trippe-beratung.de

Am 5. und 6. September trifft sich die deutschsprachige Ticketing-Community in der Messe Hannover beim T:B Expertenforum Ticketm@nagement 2019. Präsentiert wird der Kongress in diesem Jahr erneut von SAP. Mehr als 20 Keynote- und Praxisvorträge in 6 Workshops warten auf die Teilnehmer aus dem gesamten Kultur-, Sport- und Event-Ticketing-Segment.

Die Themen reichen von Abogestaltung bis Zutrittskontrolle, von Dynamic Pricing über Payment und Kassensysteme bis zum Ticketzweitmarkt, von Modularisierung und Mobile Ticketing über Digitalisierung bis zu Ticketing-SaaS.

Zu den Referenten gehören u.a.: Martin Woestmeyer, Leiter Kundenzentrum, Thalia Theater GmbH; Stephan Lemke, Vorstandsmitglied EVVC und Geschäftsführer der Stadthalle Braunschweig; Michael Drautz, Geschäftsführer Festspielhaus Baden-Baden; Kai Stefan Voerste, Leiter Ticketing, HSV Fußball AG und Tatjana Halm, Verbraucherzentrale Bayern e.V. sowie Spezialisten aus dem Bereich der Lösungsanbieter.

Eines der Highlights wird die Präsentation des Ticketkonzeptes zu „Harry Potter und das verwunschene Kind“ das Mehr-BB Entertainment ab 2020 in Hamburg auf die Bühne bringt.

Flankiert wird der Kongress von einer Anbietermesse und dem traditionellen Ausstellerabend zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Am zweiten Kongresstag führt das T:B Expertenforum die Teilnehmer hinter die Kulissen ausgewählter Locations.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Anwender 590,00 € zzgl. MwSt. Teilnehmerbuchungen sind ab sofort möglich unter expertenforum@trippe-beratung.de

Anbieter und Werbepartner wenden sich bitte an hwtrippe@trippe-beratung.de.