Maik Klokow und Ralf Kokemüller, Geschäftsführer Mehr-BB Entertainment GmbH im Interview

Foto: Jens Hauer

Im Interview mit theatermanagement aktuell, sprechen Maik Klokow und Ralf Kokemüller in der neuen Ausgabe von theatermanagement aktuell über die Pläne von Ambassador Theatre Group (ATG) in Deutschland, die Herausforderungen der Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ (Start Frühjahr 2020 in Hamburg) sowie über die Themen Nachhaltigkeit, Gleichstellung und die Zukunft der Theaterlandschaft in Deutschland …

gratis testen