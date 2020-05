NRW – Opern fordern den baldmöglichsten Einstieg in die Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes

Foto: janeb13 / pixabay.com

Das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, das Aalto-Musiktheater Essen, die Oper Dortmund, die Oper Wuppertal, das Theater Krefeld Mönchengladbach, das Landestheater Detmold und das Theater Münster schließen sich auf Initiative des Theater Dortmund zusammen und fordern die politischen Akteure im Land und Bund auf, einen realistischen und zügigen Zeitplan zur Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes zu erarbeiten und dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden zu treten, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt.

Ziel dieses Dialoges muss es sein, den Vorstellungsbetrieb baldmöglichst, jedoch spätestens ab dem 1. September 2020, wiederaufzunehmen. Die Opern in Nordrhein-Westfalen sind in der Lage, Stückauswahl, Inszenierungen und das Besuchermanagement so anzupassen, dass diese den medizinischen und hygienischen Vorgaben entsprechen. Das Musiktheater in Deutschland besitzt ein internationales Alleinstellungsmerkmal – fast jedes siebte Opernhaus weltweit steht in Deutschland. Als Zeichen unserer Werte gilt es diesen kulturellen Schatz auch in Krisenzeiten zu schützen und zu bewahren.

Das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, das Aalto-Musiktheater Essen, die Oper Dortmund, die Oper Wuppertal, das Theater Krefeld Mönchengladbach, das Landestheater Detmold und das Theater Münster erkennen die hohe gesellschaftliche Verantwortung, die die Theater als Ort sozialer Begegnungen für die Pandemie-Eindämmung haben, ausdrücklich an, heißt es in der Meldung. Ebenso akzeptieren die genannten Opern den grundsätzlichen Vorrang medizinisch gebotener Notwendigkeiten vor wirtschaftlichen und künstlerischen Überlegungen. Dies gilt ausdrücklich auch für eine verantwortungsvolle Exit-Strategie. Gleichzeitig weisen die Opern auf die massive, in vielen Fällen existenzielle Betroffenheit besonders der freien Künstlerinnen und Künstler durch die behördlich angeordneten Einschränkungen hin.

Es ist daher zwingend erforderlich, einen Fahrplan zur zügigen Aufnahme des Vorstellungsbetriebes zu erarbeiten, um einerseits individuelle soziale Härten abzuwenden und gleichzeitig die Grundlagen für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Kulturstandortes Deutschland mit seiner weltweit einzigartigen Theaterlandschaft zu erhalten.

Aus Sicht der besagten Opernhäuser sollte daher, neben dem bereits genannten Primat

medizinischer Notwendigkeiten, im Sinne einer geordneten Aufnahme des

Vorstellungsbetriebes folgende Prinzipien beachtet werden:

– Klarheit der Entscheidungen

Die Opern halten eine bundesweite Abstimmung der Regelungsgrundlagen und ihrer

Kommunikation für zwingend erforderlich.

– Fachwissen der Opernhäuser nutzen

Es gibt Opernrepertoire für kleinste instrumentale Formationen ohne Chor; dasselbe

gilt für Musicals und Operetten. Ferner könnte man beispielsweise darüber

nachdenken, für eine Übergangszeit bei größer besetztem Repertoire einzelne Chor- oder

Orchesterstimmen über Teilplayback einzuspielen und so die Hygiene- und

Abstandsregeln einzuhalten.

– Gleichbetrachtung von Kultur, Sport, Religionsgemeinschaften und Wirtschaft

Strenge Hygiene- und Abstandsregeln können auch bei Kulturveranstaltungen

umgesetzt werden. Eine Gleichbetrachtung des Vorstellungs- bzw. Konzertbetriebes

von Theatern und Konzerthäusern mit Gottesdiensten ist daher zwingend. Die Opern

plädieren deshalb dafür, strikt medizinisch zu begründen, welche Schutzmaßnahmen

beachtet werden müssen – unabhängig davon, ob sie z.B. von einem Gotteshaus oder

Theater umgesetzt werden.

– Einheitlichkeit der Regelungen

Schutzmaßnahmen sollten gleich behandelt werden. Dies betrifft insbesondere

medizinisch begründete Schutzmaßnahmen wie z.B. Abstandsregelungen,

Mundschutz-Pflicht, Personenzahl-Begrenzung für soziale Kontakte im öffentlichen

Raum.

– Akzentuierung auf das medizinisch begründet Notwendige

Die genannten Opernhäuser plädieren für eine Akzentuierung auf medizinisch

begründete Schutzmaßnahmen, die unabhängig von Personenkapazität einer

Örtlichkeit Anwendung finden sollten.

– Planungssicherheit für die nahe Zukunft

Theater müssen täglich zwischen professioneller Vorbereitung für eine erfolgreiche

Durchführung und den Risiken einer drohenden Absage abwägen. Es ist daher dringend

geboten, eindeutige Kriterien und klare Rahmenbedingungen in Bezug auf die zügige

Aufnahme des Vorstellungsbetriebes zu erarbeiten.

– Ausreichende Vorlaufzeiten

Es gibt in Deutschland 425 Theater unterschiedlichster Art und Größe. Diese Vielfalt

macht in normalen Zeiten den Reiz der deutschen Theaterlandschaft aus. Vor diesem

Hintergrund halten die genannten Opern eine intensive Kommunikation und eine

ausreichende Vorlaufzeit von zehn Wochen zwischen Ankündigung und Inkrafttreten

von Lockerungen bestehender Einschränkungen, für notwendig.

425 öffentlich getragene und private Bühnen, 130 Sinfonie-, Opern- und Kammerorchester, diverse Tournee- und Gastspielbühnen sowie 37 Festspiele mit überregionaler, teilweise internationaler Bedeutung werden jährlich von rund 35 Millionen Gästen besucht. Damit werden fast 105.000 Theateraufführungen und 7.000 Konzerte von mehr Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland besucht, als die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga. Gerade in Krisenzeiten müssen auch die nichtwirtschaftlichen Aspekte des gesellschaftlichen Lebens ihren verdienten und notwendigen Stellenwert erhalten. Die Geschichte der Krisen zeigt, dass gerade Kunst und Kultur einer Gesellschaft Kraft und Trost spenden und Zusammengehörigkeit sowie Identität stiften.