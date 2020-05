internationale tanzmesse nrw – fair & festival abgesagt

Aufgrund der Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie berät das nrw landesbuero tanz, Veranstalter der internationalen tanzmesse nrw, in enger Zusammenarbeit mit seinen nationalen und internationalen Förderern, Partnern und Spielstätten über mögliche Optionen für die nächste Ausgabe der internationalen tanzmesse nrw. Noch ist unklar, ob die Tanzmesse in das Jahr 2021 verschoben oder die nächste Ausgabe 2022 stattfinden wird. Informationen über das Ergebnis dieser Überlegungen und was dies für die Aussteller*innen und Künstler*innen bedeutet, werden folgen.