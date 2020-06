Workflow optimieren – digitale Licht-Akademie von ETC kostenfrei am 16. Juni mit Marc Lorenz

Foto: www.etcconnect.com

Anmeldung hier

Es geht um das: gewusst wie im Lichtdesigner-Alltag ! Das ist der Ansatz für das am Dienstag, den 16. Juni (ab 16 Uhr) anstehende Hog-Live-Webinar High End Systems, geleitet von „Licht-Pixel“-Chef Marc Lorenz. Lorenz klärt dabei u.a. Fragen bei der Hog-Konsolen-Steuerung von Fremdprodukten.

„In dem Seminar nennen wir nützliche Tools und Protokolle, die einem das Leben leichter machen“, sagt Marc Lorenz. Dazu gehörten etwa OSC, Midi, LTC sowie diverse Apps wie Reaper und Companion. Als Nutzen des Seminars nennt Lorenz „Erleichterungen im Workflow sowie effizientere Arbeit und Vorarbeit beim Setup von Shows“ – mit dem Ergebnis, Zeit und Nerven zu sparen.

„Welcome to the 3rd Party“ richtet sich an User mit Vorwissen/Basiswissen, die schon mal mit einer Hog-Konsole gearbeitet haben und die, so Lorenz, „zumindest schon mal die Begriffe Midi, OSC und Timecode gehört haben.“

Rosi Marx, European Marketing Manager bei ETC: „Schon auf unser erstes Live-Webinar haben wir hervorragendes Feedback bekommen. Auch weil Marc sein umfangreiches Wissen sehr anschaulich und praxisbezogen vermitteln kann – und das auch für weniger Geübte.“

Hog-Live-Webinar am 16. Juni um 16.00 Uhr

Thema: „Welcome to 3rd Party“

Webinar-Leiter: „Licht-Pixel“-Chef Marc Lorenz