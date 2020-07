Was macht eigentlich die “Theaterinitiative” e.V. (T.I.) ?

Ein Beitrag von Stefan Zimmermann, 1. Vorsitzender der T.I., Regisseur sowie Gründer und Geschäftsführer der a.gon Theater GmbH

“Die Theaterinitiative” wurde am 12. Juli 2010 in Fulda gegründet

und am 02.12. 2010 als rechtsfähiger Verein im Vereinsregister

München eingetragen. Zu den Gründungsmitgliedern zählten damals sowohl

Theaterproduzenten als auch Städte mit Theatergastspielbetrieb.

Unter den Gründungsmitgliedern fanden sich das Theater a.d.

Ruhr, Jürgen Eick vom Theater Ansbach, Peter Gestwa (damals

Kulturamt Cuxhaven), theaterlust, das Theater Poetenpack und

das a.gon Theater. Später folgten die Kunstgesellschaft Thun, das

Theater in Kempten, die Moreth-Company und bis vor kurzem

Anita Bader und zeitweise das Theater Hameln (vertreten durch

Dorothee Starke).

Gemeinsam war allen das Bedürfnis nach fachlichem Austausch

innerhalb der Branche und der Wunsch, dass Anbieter und

Abnehmer kommunizieren, um sich gegen den schleichenden

Kulturmittel-Abbau argumentativ oder durch bestimmte Aktionen

bzw. Aktivitäten zu stärken. Wie sollten die Kultur-Verantwortlichen

den Einsparungen in ihrer Stadt begegnen? Angesichts der immer

schlechter werdenden Finanzlage mancher Städte wurde und wird

der Rotsift oft bei der Kultur angesetzt. Die Gründer der

Theaterinitiative wollten dem entgegen wirken. Sie waren auch der

Meinung, dass die öffentliche Wahrnehmung ihrer Arbeit bei Politik

und Medien gegen Null tendierte. Die Sache der kommunalen

Kulturarbeit „in der Fläche“ bedarf einer breiten Unterstützung und

großer Anstrengung, um sie vor schleichenden Veränderungen zu

schützen, an deren Ende oft der Tod des künstlerisch und

inhaltlich qualifizierten Theaterprogramms steht.

Das größte Problem zeigte sich schon nach kurzer Zeit: wie kann

die T.I. ihre spannenden Vorhaben überhaupt umsetzen und

verbreiten? Am 13.11. 2013 war es soweit: Die T.I. wurde Initiator

und offizielles Mitglied im Entwicklungs-Team des aus Mitteln der

Bundesregierung siebenstellig geförderten eKulturPortals. Die

Stadt Unterschleißheim, die Uni Regensburg, das a.gon Theater

und die eKultur GmbH waren die anderen Mitglieder. Assoziierte

Partner waren: Die Stadt Solingen, das Stadeum, die Stadt

Waldkraiburg, theaterlust und einzelne Künstler*innen sowie das

Kreativteam München. 2015 bis 2018 folgten zahlreiche meetings

und workshops, es wurden in Betrieben und Kulturämtern live

Momentaufnahmen gemacht, wir trafen uns in Potsdam,

Regensburg, Solingen, München, Unterschleißheim oder im

Ministerium in Berlin. Die T.I. veranstaltete workshops und brütete

über den inhaltlichen, technischen und rechtlichen Anforderungen

der Knowledge Base. Insgesamt sind bis heute mehr als 30.000

qualifizierte Arbeitsstunden aller in das Projekt geflossen,

eingeschlossen natürlich die Portalbereiche Programmmanager

und Wissensmanagement. Heute sind wir soweit und ein wichtiges

Ziel des Vereins ist erfüllt: mit dem eKultur-Portal / der Knowledge

Base haben wir ein Instrument, das mit Branchenwissen entwickelt

wurde – aus der Kultur für die Kultur. Mit diesem leicht zu

bedienenden Instrument können ab sofort alle Branchen-

Teilnehmer Erfahrungen, Informationen und Wissen austauschen.

Es ist ein großes soziales Medium der Kultur- und

Gastspielbranche entstanden, das die Partizipation aller Beteiligter

ermöglicht. Ob für Anbieter oder Abhnehmer, ob für Privat-, Stadtoder

Landestheater, für große Betriebe oder Einzelkünstler, für

Autoren, Verlage, Kulturämter, Vereine, Verbände oder Techniker.

Dem Bund war es förderungswürdig, dass auch die Kultur-Branche

mit Schwerpunkt Gastspielmarkt ein eigenes Portal erhält, das in

seiner Funktion weit über die Möglichkeiten einer Datenbank

hinaus reicht. Die Bundesregierung hielt die Antragsteller für

befähigt, die siebenstelligen Projektmittel kompetent einzusetzen

und zum Erfolg zu bringen. Das eKulturPortal ist eine Einladung,

Branchenwissen verfügbar zu machen und aus den

Arbeitsprozessen heraus aktiv die Kollaboration in der Branche zu

fördern. Die T.I. trägt damit zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Die Teilhabe von Wissen fördert jeden Einzelnen, jede Organisation und ganze Branchen.

Zudem veranstaltet die T.I. seit dem Herbst 2017 kulturpolitische

Gesprächsrunden mit Politikern. Gäste waren u.a. bisher die

Oppositionsführerin im Bayer. Landtag, Katharina Schulze MdL,

der Parlamentarischer Geschäftsführer Volkmar Halbleib MdL ,die

Landesvorsitzende der SPD, Natascha Kohnen MdL oder Kathrin

Habenschaden, OB-Kandidatin und heutige 2. Bürgermeisterin in

München.

Ein kulturpolitisches Ziel der T.I. ist die staatliche Förderung auch

nicht-institutioneller Organisationen, die als Partner der

Kommunen einen wesentlichen Beitrag für deren Kulturprogramm

leisten. Qualifizierte Theaterarbeit ist aufwändig. Die T.I. macht auf

die sich verändernden Produktions- und

Durchführungsbedingungen aufmerksam und steht weiter für einen

regen Austausch aller, die zusammen die Kultur in der Fläche

prägen. Die T.I. ist als Anbietergruppe bei der INTHEGA

akkreditiert.

Gerade in den unsicheren Zeiten der Corona-Krise ist die T.I. ein

wichtiges Sprachrohr ihrer Mitglieder (Veranstalter und

Theaterproduzenten). Die T.I. hat sich an den bayerischen

Staatsminister Bernd Sibler gewendet und fordert, dass

Theaterproduzenten, die ausschließlich für kommunal beauftragte

Gastspiele produzieren, auch unter den „Rettungsschirm

Privattheater“ genommen werden. Die kulturelle Grundversorgung

der Fläche muss auch für Bund und Länder ein wichtiges Anliegen

werden. Die Kommunen und die Produzenten in der Krise allein zu

lassen, würde im Ergebnis eine Schwächung des Kultur- und

Bildungsauftrages abseits der Metropolen bedeuten. Die T.I.

versucht, bei den politischen Entscheidungsträgern

Aufmerksamkeit für die Theatergastspiele im Auftrag der

Kommunen zu erhalten. Eine vielversprechende Rückmeldung

kam aktuell von dem bayerischen Landtagsabgeordneten und

Mitglied des Ältestenrates des Bayerischen Landtags, Herrn

Volkmar Halbleib MdL, der das Anliegen der T.I. unterstützt. Die

Antwort des Staatsinisterium für Wissenschaft und Kunst steht

noch aus.