SPACE HUB von CODA Audio bei 6K United-Tour im Einsatz

Foto: David Reza Dehghani Sanij, Firma FILMREIF

6K United ist ein rund 6.000 junge Stimmen zählender Kinder-Chor plus Begleitband mit interaktivem Konzept. Die diesjährige Tournee führte erneut durch Deutschlands größte Spielstätten, darunter die Münchner Olympiahalle und die Hamburger Baclays Arena.

Auch produktionstechnisch setzte die 6K United-Tour Maßstäbe: Das Team von Melodus GmbH um Co-Geschäftsführer Olli Tschotow – seit 2019 für das Audio-Design zuständig – vertraute in diesem Jahr auf das immersive Audio-System SPACE HUB von CODA Audio und setzte damit die Nahfeldbeschallung um. Und es hat sich hervorragend bewährt, wie Tschotow sagt: „Man hat mit einem immersiven Audiosystem einfach mehr `Raum´ im Mix als mit einer klassischen Stereo- bzw. Mono Nahfeld-Beschallung.“ Die Zuschauer kämen in den Genuss eines völlig neuen Klangerlebnisses: „Man hört die Künstler an der Position, wo man sie auf der Bühne sieht. Das zeichnet ein immersives 3D-Hörerlebnis aus.“

SPACE HUB wurde dazu als immersiver Prozessor mit 24 Quellen für die Nahfeld-Beschallung eingesetzt. „Der Hub hat aus elf Frontfill-Lautsprecheren eine akustische Front gebildet, auf der wir die Künstler positionieren konnten“, führt Tschotow aus. Was technisch anspruchsvoll klingt, war in der Praxis einfach zu realisieren. „Es war perfektes `Plug & Play´“, sagt der Melodus-Chef, „absolut easy zu bedienen.“

Eine Dante-Schnittstelle mit 128/128 Kanälen habe die Integration zu einem „Kinderspiel“ gemacht. Kein weiteres Equipment wie eventuelle Audioformatwandler war notwendig. Nach der letzten 6K United-Show am 27. Juni in der Uber Arena in Berlin zieht Tschotow ein positives Fazit für die SPACE HUB-Premiere: „Dieser Prozessor macht ein grandioses Klangerlebnis möglich und er erleichtert uns dazu den Job. Meine Erwartungen an SPACE HUB wurden weit übertroffen.“

Die Melodus GmbH ist erst seit diesem Jahr Mitglied der stetig wachsenden CODA Audio-Familie. Eine Entscheidung, die Olli Tschotow noch keinen Moment bereut hat: „Wir teilen die Leidenschaft für guten Sound“, sagt er, „und dazu hat man es mit netten und unaufgeregten Profis zu tun.“ An den Lautsprechern gefällt Tschotow, dass „alles Systeme den gleichen Phasengang haben“, am SPACE HUB, „dass er `Dante spricht´ und durch seine Feature-Palette anderen Prozessoren überlegen ist.“ Als weiteren CODA Audio-Pluspunkt nennt er die „große Produktpalette an Lautsprechern.“ Vor allem die große Auswahl an Point Source-Systemen hat er als Vorteil ausgemacht: „Man findet für jede Anwendung immer die optimale Beschallungslösung.“ https://codaaudio.com/de/electronics/space-hub/