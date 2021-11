AMBION GmbH investiert in Claypaky Mini-B WW

Foto: Ambion

Die AMBION GmbH erweitert ihren Bestand an modernster Lichttechnik um eine dreistellige Stückzahl Claypaky Mini-B WW. Der ultrakompakte, leichte Wash-Beam wird dank seiner Vielseitigkeit für ein breites Veranstaltungsspektrum zum Einsatz kommen.

Der Mini-B ist das bisher kleinste LED-Wash- / Beamlight von Claypaky. Obwohl nur 6,5 kg leicht und 34 cm hoch, überzeugt er als Washlight mit exzellenten Farben, einer äußerst homogenen Ausleuchtung, einem variablen CTO, einem eindrucksvollen Zoom-Bereich von 4° bis 55° und vor allem mit seiner enormen Schnelligkeit. Die warmweiße Variante Mini-B WW verfügt über die gleiche Leistung wie die Standard-Variante, bietet jedoch eine Farbtemperatur von 3.200 K.

Als Beamlight genutzt, stehen mehr als 50 vorprogrammierte Makros zur Auswahl, die in Kombination mit der rasanten Pan- und Tilt-Geschwindigkeit eindrucksvolle Mid-Air-Effekte erzeugen. Der äußere LED-Ring lässt sich zudem unabhängig von der LED in der Mitte ansteuern und ermöglicht so auch mehrfarbige Beams.

„Wir waren auf der Suche nach einem kleinen, leichten und effizienten LED-Washlight, das unser gesamtes Veranstaltungs-Portfolio – Studio, Corporate Events, Messe- und Live-Geschäft – bedienen kann“, berichtet René Schönefeldt, Abteilungsleiter Licht bei der AMBION GmbH. „Wir haben uns auf dem Markt umgeschaut und uns letztlich im Oktober aufgrund des sehr überzeugenden Preis-Leistungsverhältnisses für den Mini-B WW von Claypaky entschieden.“

Die AMBION GmbH verfügt bereits über einige Erfahrung mit den Moving Lights des italienischen Herstellers. Neben dem Mini-B WW befinden sich bereits Axcor Beam 300 und HY B-EYE K25 im Bestand. „Wir schätzen die Claypaky-Modelle als sehr zuverlässige Geräte mit geringer Ausfallquote, was wir in unserer Entscheidung für die Mini-B WW berücksichtigt haben.“

Seit 2019 vertreibt die VisionTwo GmbH das Portfolio von Claypaky exklusiv in Deutschland.

„Die Zusammenarbeit mit VisionTwo erleben wir als sehr angenehm und unkompliziert“, sagt Schönefeldt. „Das Team ist immer ansprechbar bei Fragen und arbeitet überaus kunden- und lösungsorientiert.“