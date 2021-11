Claypaky Xtylos gewinnt AVard

Foto: Petia Chtarkova

Der neue Laser-Beam Xtylos von Claypak wurde im Rahmen eines Community Votings mit dem von „Professional System – Magazin für AV-Integration“ ausgelobten „The AVard“ in der Kategorie „Entertainment & Infotainment“ ausgezeichnet. Das gesamte Claypaky-Portfolio wird in Deutschland exklusiv von der VisionTwo GmbH vertrieben.

VisionTwo-Geschäftsführer Claas Ernst freut sich über die Auszeichnung: „Claypaky ermöglicht nach jahrelanger intensiver Entwicklungsarbeit die unbedenkliche und sichere Nutzung von Multicolor-Laser-Lichtquellen in Hochleistungs-Movinglights. Mit dem Xtylos ist ein völlig neuartiges Movinglight entstanden, dessen Beams sich auch unter Verwendung von hochgradig gesättigten Farben gegen ausnahmslos alles und über mehrere hundert Meter hinweg durchsetzen. Dies, kombiniert mit allem, was man heute von einem Beamlight erwartet, machen den Xtylos zu einem kreativen Werkzeug der Extraklasse, das Designern die Tür zu noch nie gesehenen Looks öffnet. Als deutscher Vertrieb von Claypaky freuen wir uns sehr über den AVard.“

Neuartige Technologie: Movinglight mit sicherer Laserquelle

Claypaky Xtylos ist das erste Gerät mit Laserquelle für konventionelle Beleuchtungsaufgaben und sowohl als Indoor- als auch als IP66-Outdoor-Version verfügbar. Die große Innovationsleistung von Claypaky und der Osram R&D-Abteilung besteht darin, einen Weg gefunden zu haben, die Vorteile einer Laserquelle optisch und technisch in ein leistungsstarkes, effizientes und sicheres Beamlight zu übertragen.

Im Ergebnis entstand ein kompaktes Beam-Movinglight mit einer einzigartigen optischen Farbcharakteristik. Der Abstrahlwinkel des Beams reicht von 1°-7° und lässt sich auf bis zu 0,5° reduzieren. Der Xtylos nutzt eine RGB-Farbmischung, welche im Gegensatz zu der in Entladungslampen üblichen CMY-Farbmischung über das komplette Spektrum einen einheitlichen Output gewährleistet.

Die lasertypische perfekte Kollimation der Wellenlängen erzeugt einen dichten, flachen, gesättigten Lichtstrahl ohne sichtbare Hotspots. Die Xtylos-Beams sind von außergewöhnlicher Intensität und können in dieser Qualität von keiner anderen Lichtquelle – ganz gleich ob konventionell oder LED – nachempfunden werden.

Die zahlreichen Gobos und Prismeneffekte werden durch die Laserquelle noch verstärkt und die außerordentlich gute Sichtbarkeit der Effekte in der Luft erlaubt noch nie dagewesene grafische Effekte.

Der Claypaky Xtylos ist aktuell sicher das dynamischste Produkt am Markt und bietet als erstes Movinglight mit Laser-Engine atemberaubende, gänzlich neue Möglichkeiten für die gesamte Entertainment-Branche. Die neuartige Beleuchtungslösung erfreut sich bei deutschen und internationalen Lichtdesignern wachsender Beliebtheit. LD Jan-Henk van Beek setzte knapp 500 Xtylos beim diesjährigen ESC in Rotterdam ein. LD Thomas Christmann integrierte 20 Geräte in sein Design für Korns 2021 US-Tournee, und in Deutschland setzte Designer und Creative Director Jens Hillenkötter 30 Xtylos für über 400 Meter weit reichende, gesättigte Beams in kombination mit einer spektakulären Drohnenshow für British American Tobacco in Hamburg ein. Auch Bertil Mark nutzte den Xtylos bereits im Mai 2021 für Jan Delays Streaming-Konzert anlässlich des Record-Release von „Earth, Wind & Feiern“.