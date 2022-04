CODA Audio eröffnet SPACE HUB Immersive Audio Facility

Foto: CODA Audio

Bei der letzten Tonmeistertagung setzte CODA Audio ein echtes Highlight – mit der Präsentation des SPACE HUB Immersive Processor. Die gut besuchten Demos in der Schallkabine lösten beim Fachpublikum Begeisterung und auch Erstaunen aus. Einhelliger Tenor der Standgäste: mit dem zentralen Element der Immersive Soundfamilie von CODA Audio werde nichts weniger als ein neuer Sound-Standard gesetzt.

Um der Fachwelt Technik und Philosophie von SPACE HUB weiterhin vermitteln zu können, errichtete CODA Audio am Firmensitz von CODA Audio Deutschland (Hannover) die „Immersive Audio Facility“. Dabei handelt es sich um neue, ganz auf die Möglichkeiten des immersiven Sound-Systems zugeschnittene Demo-Räume mit Hands-On-Möglichkeiten: das „Auditorium“ und den „White Room“ ergänzen nunmehr den bestehenden CODA Audio-Showroom.

Immersive Audio Facility: Raum für vollständige dreidimensionale Abbildung

Mit seinen fortschrittlichen kann SPACE HUB – als zentrales Element der Immersive System Solution – bis zu 128 Audioquellen auf 128 Ausgänge rendern. User können damit das ultimativ immersive 3D-Hörerlebnis bei zahllosen Anwendungen generieren. Nach ersten Vorführungen für Geschäftspartner und international führenden Sound-Designern steht die „Immersive Audio Facility“ jetzt allen Interessierten zur Verfügung.

Demo von Workflow und die Arbeitsweise des objektbasierten Mischens in 3D

Um das richtungsweisende Klangerlebnis bieten zu können, sind die Demo-Räume mit 3D-Setups ausgestattet, bestehend aus CODA Audio HOPS8 Lautsprechern auf mehreren Ebenen, sensorgesteuerten SCV-F Subwoofern und dem zentralen SPACE HUB Immersive Prozessor. Ein zweiter SPACE HUB dient als Backup-Einheit, um eine redundante Systemkonfiguration zu demonstrieren. Neben Content-Feeds aus verschiedenen DAW-Programmen stehen die native SPACE HUB-Steuerungssoftware, ein Mischpult mit SPACE HUB-Fernbedienungsschnittstelle und ein iPad mit Touch-Surface-optimierter OSC-Steuerung zur Verfügung. Ein Tracking-System wird in Kürze folgen.

Svetly Alexandrov, Managing Director von CODA Audio: „Unser Motto heißt: Hearing is Believing. Wer unsere Immersive Audio Facility besucht, wird spätestens dann wissen, was wir damit meinen. Neben einem unvergleichlichen Hörerlebnis wollen wir unsere Besucher über jeden Aspekt dieser neuen Technologie informieren und aufzeigen, welche Möglichkeiten sich in vielen Anwendungsbereichen bieten.“

Ton Groen, Geschäftsführer CODA Audio Deutschland: „Unsere Demo-Gäste werden einen umfassenden Einblick in den Workflow und die Arbeitsweise des objektbasierten Mischens in 3D gewinnen. Ich kann versichern, dass es sich dabei um eine lohnende Erfahrung handelt.“

Über den SPACE HUB Immersive-Prozessor

Mit seinen hochentwickelten räumlichen Audio-Algorithmen für Positionierung und Bewegung von Klangobjekten kann SPACE HUB bis zu 128 Audioquellen auf 128 Ausgänge rendern und ermöglicht so das ultimative immersive 3D-Hörerlebnis – beispielsweise in Theatern, Produktionsstudios oder bei Live-Veranstaltungen. SPACE HUB ist integraler Bestandteil von CODA Audios SPACE Immersive System Solution.

Terminbuchung per Email unter: deutschland@codaaudio.com