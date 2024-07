Mehr-BB Entertainment ist jetzt ATG Entertainment

Foto: ATG Entertainment

Das Theaterunternehmen Mehr-BB Entertainment übernimmt den Namen des Mutterkonzerns ATG Entertainment und verlegt den Firmensitz nach Köln. Die Umbenennung folgt auf die bereits 2018 abgeschlossene Integration des Unternehmens in den führenden und weltweit agierenden Theater- und Live-Entertainmentkonzern ATG.



Ted Stimpson, Group-CEO von ATG Entertainment: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unseren Namen weltweit in ATG Entertainment zu ändern, unser Erscheinungsbild zu modernisieren und unser Markenversprechen zu stärken. In den letzten Jahren sind wir schnell gewachsen, und mit 64 Spielstätten und über 11.500 Mitarbeitenden in Europa und Nordamerika freuen wir uns, die Gruppe mit einer Marke zu vereinheitlichen, die die Breite unseres heutigen Geschäfts darstellt. Der neue Name, das moderne Logo und die Designsprache spiegeln die Entwicklung des Unternehmens vom Theaterbetreiber sowie die zunehmende Vielfalt der Inhalte in den Bereichen Musik, Comedy und Events wider. Unser neues Markenversprechen „Passion Behind Performance“ unterstreicht unsere Überzeugung, dass wir alles geben, um als Produzent, Veranstalter und Gastgeber unseren jährlich 18 Millionen Gästen beste Unterhaltung zu bieten.“



Joachim Hilke, CEO ATG Entertainment Zentraleuropa: „Der nun endlich auch sichtbare Schulterschluss mit unseren Kolleg*innen in UK und US ist auch ein Versprechen an unser Publikum und alle Kreativen: Wir haben noch viel vor – und wir haben die Möglichkeiten dazu. Wir haben die Spielstätten, wir haben den Content, wir haben die finanziellen Mittel und wir haben ein Team, was all das umsetzen kann.“



Die ehemalige Mehr-BB Entertainment kann auf über 30 Jahre Erfahrung als Produzent und Veranstalter zurückgreifen. Die Gruppe betreibt den Admiralspalast Berlin, das Theater am Großmarkt Hamburg, den Musical Dome Köln, das Capitol Theater Düsseldorf sowie das Starlight Express Theater Bochum. Mit ihrem Touring-Portfolio ist die heutige ATG Entertainment in 35 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv, neben ihrem Kernmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz u. a. auch in England, Frankreich, den USA, Australien und weiten Teilen Asiens.



Mit ihren Spielstätten und Tourneeveranstaltungen, dem Produzieren von Shows, deren Vermarktung sowie dem dazugehörigen Ticketing in ihren Büros in Berlin, Bochum, Düsseldorf, Erkrath, Hamburg, Köln und Mannheim, deckt die ATG Entertainment das gesamte Live-Entertainment-Spektrum ab und gehört damit zu einem der führenden Anbieter in der Theaterbranche im deutschsprachigen Raum. Unter der Geschäftsführung von Joachim Hilke arbeiten heute rund 1.600 Mitarbeitende an den sieben Firmenstandorten und begeistern jährlich über drei Millionen Gäste.