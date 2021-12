Veranstaltungswirtschaft reagiert mit geteiltem Echo auf Koalitionsvertrag

Foto: Okan Caliskan from Pixabay

Zufrieden sind lediglich die Kulturveranstalter, wie es in einer aktuellen Meldung vom Forum Veranstaltungswirtschaft, der Allianz sechs maßgeblicher Verbände der Veranstaltungsbranche heißt. „Wir begrüßen es sehr, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft einen eigenen Ansprechpartner in der Regierung erhalten soll“ sagt Prof. Jens Michow, Präsident des BDKV. „Auch die angekündigte Fortführung der Neustart Kultur-Programme – hoffentlich bis in das Jahr 2023 hinein – wird den Kulturveranstaltern die Rückkehr in die Normalität erleichtern.“ Sehr erfreulich für den gesamten Kulturbetrieb sei es auch, dass Musikclubs zukünftig als Kulturorte behandelt werden und die internationale Kulturpolitik gestärkt werden soll.

Veranstaltungsunternehmen des B2B-Bereichs sind allerdings von dem Vertrag weitgehend enttäuscht. „Obwohl wir von den Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie am härtesteten betroffen sind, wird unser Wirtschaftszweig in dem Regierungskonzept mit keinem Wort erwähnt“, sagt Randell Greenlee, Bereichsleiter Politik und International des VPLT. Zum B2B-Bereich der Branche zählen z.B. Kongresse, Tagungen, Ausstellungen und Firmenevents sowie der gesamte Dienstleistungssektor der Veranstaltungswirtschaft. Auch der wirtschaftlich besonders bedeutende Messebereich findet keine Erwähnung. Ebenso bedauerlich sei es, dass die für die Branche existenzielle Verlängerung der Überbrückungshilfe 3 bis Ende Juni kommenden Jahres nicht geplant zu sein scheint. Ebenso vermisst werde die Ankündigung der dringend erforderlichen Verlängerung der Neustarthilfe Plus sowie die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

Der Wirtschaftszweig kann dem Vertrag allerdings auch positive Elemente entnehmen. Dazu zählen zum Beispiel die vorgesehene Ermöglichung flexiblerer Arbeitszeitmodelle und die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Kommunen.

„Auch die zukünftige Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen begrüßen wir außerordentlich und sehen darin ein klares Bekenntnis der neuen Regierung zum Veranstaltungsstandort Deutschland“ ergänzt Timo Feuerbach, Geschäftsführer des EVVC. Die Veranstaltungswirtschaft in ihrer Gesamtheit findet aber zu wenig Beachtung. Veranstaltungsstätten leisten wichtige Beiträge für zukunftsfähige Innenstädte und die Lebensqualität in Stadt & Land und müssen besser gefördert werden.“

Alle Verbandsvertreter:innen hoffen, dass die oder der vorgesehene Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft nicht nur die Interessen der Kulturveranstalter, sondern auch der übrigen Veranstaltungsmärkte hinreichend im Fokus haben wird. Schließlich sei die Branche der entscheidende Motor, ohne dessen Antriebskraft auch der Kulturbetrieb nach den vielen Monaten des Stillstands nicht wieder auf die Beine kommen werde.