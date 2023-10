Antje Valentin wird Generalsekretärin des Deutschen Musikrates

Foto: Antje Valentin Copyright: Simon Pauly

Antje Valentin übernimmt ihre neue Position ab 01. März 2024. Sie folgt auf Prof. Christian Höppner, der seinen Vertrag nach 20 Jahren im Amt auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängert.



Antje Valentin studierte Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Klavier an der Universität der Künste Berlin sowie Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule „Hanns Eisler“. Sie war langjährig als Pianistin und Instrumentalpädagogin tätig, leitete die Musikschule Berlin-Friedrichshain und war stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie Berlin, ehe sie 2011 Direktorin der Landesmusikakademie NRW wurde. Valentin engagiert sich zudem ehrenamtlich in zahlreichen Gremien, u.a. als stellvertretende Vorsitzende des Beirats des Musikinformationszentrums des Deutschen Musikrates.