Eine App für alles – München entwickelt neue Ticket-App

Foto: Gasteig HP8: Die Münchner Philharmoniker in der Isarphilharmonie mit Publikum Copyright: HGEsch

Eine digitale Plattform für alles. Ein lang gehegter Traum für eine komfortable und übersichtliche vernetzte Welt. München will dies nun mit der München-App möglich machen. Der Stadtrat hat dazu die Entwicklung einer App in Auftrag gegeben. Beteiligt sind die Stadtwerke München (SWM), München Ticket sowie muenchen.de. Ziel ist es u.a., per App Tickets für ein breites Feld an Kultur- und Freizeitangeboten in München auf einer Plattform zu bündeln.

Aktuell ist das Angebot in der App noch begrenzt. Das soll sich aber laufend ändern. Im Sommer 2023 soll die aktive Bewerbung starten. In der Startphase sind aber bereits die Angebote verschiedener Veranstalter verfügbar. Buchbar sind z. B. Veranstaltungen in der Isarphilharmonie Gasteig und im Münchner Künstlerhaus. Darüber hinaus sind über die App auch Karten für das Lenbachhaus, das Münchner Stadtmuseum, die Villa Stuck, das Jüdische Museum, den Olympiapark und Hellabrunn buchbar. In der zweiten Jahreshälfte sollen digitale Tickets für die Münchner Bäder ins Programm aufgenommen werden.

Das Projekt ist langfristig angelegt und soll Münchner:innen wie auch Tourist:innen einen digitalen Zugang zu den Freizeitangeboten der Stadt anbieten. Das Ziele der nächsten Jahre ist die nutzerzentrierte Weiterentwicklung der App und die Anbindung weiterer Angebote.