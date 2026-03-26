Armin Petras wird neuer Intendant am Theater Bremen ab der Spielzeit 2027/28. Petras wird sein künstlerisches Leitungsteam um Franziska Benack und Frederike Krüger als seine Stellvertreterinnen ergänzen. Petras, der bereits Intendanzen am Maxim Gorki Theater in Berlin und am Schauspiel im Staatstheater Stuttgart innehatte, ist zugleich Regisseur und Autor. Armin Petras übernimmt am Theater Bremen die Nachfolge von Michael Börgerding. Dieser hatte 2012 das finanziell angeschlagene Theater Bremen übernommen. Er hat es zusammen mit dem inzwischen ebenso verstorbenen Geschäftsführer Michael Helmbold sowie seinem Fokus auf zeitgenössisches Theater aus der Schuldenkrise geführt und so dafür gesorgt, dass das Haus am Goetheplatz wieder ein Flaggschiff der Bremer Kultur wurde.

Petras studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Im Anschluss war er Oberspielleiter am Theater Nordhausen sowie als Hausregisseur am Schauspiel Leipzig. Von 1999 bis 2002 war er Schauspieldirektor am Staatstheater Kassel, im Anschluss daran wurde er als Hausregisseur am Schauspiel Frankfurt engagiert und leitete dort drei Jahre die Spielstätte in der Schmidtstraße. Im Jahr 2006 übernahm er die Intendanz am Maxim Gorki Theater Berlin. In den Spielzeiten 2013/2014 bis 2017/2018 leitete er als Intendant das Schauspiel Stuttgart.



Franziska Benack (Jg. 86) studierte Theaterwissenschaft und sammelte erste Erfahrungen am Centraltheater Leipzig. 2016 übernahm sie die künstlerische Produktionsleitung der Spielstätte NORD am Schauspiel Stuttgart und öffnete die Spielstätte für Studierende, freie Szene, Musik und bildende Kunst. Im Anschluss war sie am Theater Bremen unter anderem als Teil der künstlerischen Leitung für das OUTNOW!-Festival, für die Organisation des „Festivals der Kulturen“ und als Produktionsleitung in der Dramaturgie zuständig. Seit 2019 arbeitete sie als freie Produktionsleiterin für Festivals, Performance- und Filmprojekte in verschiedenen Städten und weiterhin als Gast für das Theater Bremen sowie für die Volksbühne Berlin und das Düsseldorfer Schauspielhaus. In der Spielzeit 2022/2023 übernahm sie im Team mit Armin Petras und Philipp Rosendahl die Schauspieldirektion am Staatstheater Cottbus.



Frederike Krüger studierte in Bayreuth den B.A. Musiktheaterwissenschaft, ehe sie ihren Master in Dramaturgie (Schwerpunkt Musiktheater) an der Hochschule für Musiktheater Hamburg absolvierte. 2017 ging sie als Dramaturgin für Musiktheater und Konzert ans Saarländische Staatstheater. Darüber hinaus arbeitet sie als freie Dramaturgin, Autorin und Moderatorin unter anderem für das Festspielhaus Baden-Baden, die Hamburgische Staatsoper und die Hamburger Symphoniker, die Elbphilharmonie, die Staatsoper Dresden und die Herrenchiemsee Festspiele. Als Dozentin war sie bisher unter anderem an der Universität des Saarlandes und an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg tätig. Im Oktober 2022 kam sie als Dramaturgin für Musiktheater ans Theater Bremen. Seit der Spielzeit 2025/26 ist sie Leitende Dramaturgin im Musiktheater und Mitglied des Künstlerischen Leitungsteams am Theater Bremen.