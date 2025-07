Beeindruckende Zahlen zum Abschluss der Spielzeit 2024/25

Foto: Anderas-Etter

Das Staatstheater Mainz blickt auf allen Ebenen auf eine erfolgreiche Spielzeit 24/25 zurück.

Schon die bloßen Zahlen bis Ende Mai sind mehr als beeindruckend: Mit 204.807 Besucherinnen und damit 10.489 mehr als im Vergleichszeitraum der vergangenen Saison kamen in der Spielzeit 2024/25 so viele Menschen in die Vorstellungen des Staatstheaters wie noch nie in der Geschichte des Hauses. Auch die Einnahmen erhöhten sich deutlich mit einem Zuwachs von fast 15 Prozent. Zum jetztigen Zeitpunkt liegen die finalen Zahlen der Spielzeit 2024/25 noch nicht vor, aber es zeichnet sich ab, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen wird. Damit einher geht ein fast sensationell hoher Zugewinn bei den Abonnements 6.043 Menschen haben sich 2024/25 fest mit dem Theater verbunden. Darunter sind 2.718 Personen, die sich im Laufe der Spielzeit neu für ein Abonnement am Staatstheater entschieden haben – der mit Abstand höchste Wert, den es jemals am Staatstheater Mainz gab.

„Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen den Weg zu uns finden, sich als Abonnentinnen verbindlich mit uns verabreden und uns ihre große Begeisterung spüren lassen“, betont Intendant Markus Müller, „mein Team und ich sind fest davon überzeugt, dass es Theater als Orte der Nähe, des Austauschs und der Auseinandersetzung braucht. Mein großer Dank geht an alle Kolleg*innen im Haus – für ihre kreative, engagierte und kompetente Arbeit und für ein tolles Miteinander. Ein lebendiges, über die Maßen gut besuchtes Theater in der Stadtmitte ist auch ein hoffnungsvolles gesellschaftliches Signal in ruppigen Zeiten.“