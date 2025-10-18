Oktober 18, 2025
CODA Audio Deutschland auf der LEaT con 2025

Die LEaT con hat sich in ihrer noch jungen Historie bereits als wichtiger Branchentreff etabliert. Deshalb nimmt CODA Audio Deutschland auch bei der diesjährigen Ausgabe (14.-16.10) der hanseatischen Fachmesse teil – mit größerem Team und größerem Stand.

In Halle A1, Stand D14 präsentiert der Premium-Anbieter von Beschallungs-Systemen eine Produktneuheit.

Im Fokus stehe aber etwas anderes, wie Michael Schwarzer, Project- und Application Manager bei CODA Audio Deutschland, sagt: „Wir nutzen die Messe weniger als Ausstellungs-Plattform, sondern vor allem als Kommunikations-Forum – für das Netzwerken und um mit Standbesuchern über unsere einzigartige Systemlösungs-Philosophie zu sprechen.“ Zur Standausstattung gehört in diesem Jahr daher auch eine Smoothie-Bar.

