Max Wagner verlässt den Gasteig

Foto: Robert Haas

Nach mehr als sieben Jahren als Geschäftsführer der Gasteig München GmbH will sich Max Wagner neuen Herausforderungen stellen. Wagner hat den Aufsichtsrat der städtischen Tochtergesellschaft um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages als Geschäftsführer gebeten. Nach dem erfolgreichen Start des neuen Kulturareals Gasteig HP8 und vor der Entscheidung des Münchner Stadtrates über den Fortgang der Gasteig-Sanierung sieht Wagner den richtigen Zeitpunkt gekommen, die Leitung in neue Hände zu legen.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Vorsitzende des Aufsichtsrates, sagt: „Max Wagner hat den Gasteig sehr erfolgreich durch sieben aufregende Jahre geführt. In seine Zeit fallen etwa der internationale Architekturwettbewerb zur Umgestaltung des Gasteig und die fortgeschrittenen Planungen zur Umsetzung der Sanierung, ebenso wie der Bau und der erfolgreiche Start des Ausweichstandortes Gasteig HP8, um den uns weltweit viele Städte beneiden. Er hat den Gasteig auch inhaltlich neu ausgerichtet und ihm neuen Glanz und Aufmerksamkeit verschafft. Max Wagner war die letzten Jahre ‚Mister Gasteig‘, hat sich immer mit ganzem Herzen und mit voller Kraft für den Gasteig eingesetzt. Dafür danke ich ihm und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

„Meine Zeit im Gasteig war für mich persönlich ein großes Geschenk. Ich blicke mit Freude und Dankbarkeit darauf zurück“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Es waren sieben spannende, aber auch sehr herausfordernde Jahre, in denen ich mit meinem Team und allen Instituten im Gasteig viel bewegen konnte. Wann hat man in seinem Berufsleben schon einmal die Gelegenheit, ein komplett neues Kulturzentrum inklusive Philharmonie zu eröffnen? Seitdem hat sich unser Ausweichstandort Gasteig HP8 zu einem neuen kulturellen Anziehungspunkt entwickelt. Die Pläne für einen sanierten Gasteig, der für die Zukunft Bestand hat, liegen vor. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Verantwortung in neue Hände zu legen, die das mit frischer Kraft vorantreiben können.“ Voraussichtlich am kommenden Dienstag, 27. Juni will sich der Aufsichtsrat der Gasteig München GmbH mit dem weiteren Vorgehen befassen, wie es in der Meldung heißt.