Elbphilharmonie sichert sich erfolgreiche Klassik-Influencerin als „Creator in Residence“ und will so neue Menschen für Programm begeistern

Foto/Copyright: Nahre Sol

Mit der neugeschaffenen Rolle ›Creator in Residence‹ will die Elbphilharmonie ab der kommenden Saison an den Reichweiten digitaler Influencer partizipieren.

Den Anfang soll die koreanisch-amerikanische YouTuberin Nahre Sol (Jg. 1991) machen. Geplant ist, dass sie das ›Elphi‹-Programm für ihre derzeit 611.000 Abonnent:innen begleitet. In ihren Youtube-Videos beschäftigt sich Pianistin, Komponistin und YouTuberin mit Beethoven und Debussy, Synthesizern und Computerspiel-Musik, Dirigieren und Harmonielehre. Seit 2017 wurden die derzeit 192 Videos ihres YouTube-Kanals mehr als 41 Millionen Mal geklickt.

Auch auf Instagram und TikTok erreicht sie mit ihrer Art der Musikvermittlung hunderttausende Menschen. Von dem Projekt erhofft sich die Elphi neben zahlreichen Videos für Nahre Sols Community auch Inhalte für die verschiedenen eigenen digitalen Kanäle.

Nahre Sol fand bereits während ihres Klavierstudiums an der berühmten Juilliard School in New York mit der Arbeit als Content Creator ein zusätzliches kreatives Ventil. Über 600.000 Abonnent:innen schauen der US-Amerikanerin auf YouTube dabei zu, wie sie sich mit Musik in allen Facetten auseinandersetzt. Nebenbei komponiert das Multitalent: Liederzyklen, Klaviermusik – und Soundtracks für Kinofilme. Als Creator in Residence 2023/24 wird sie mehrere Monate in Hamburg verbringen. Bei der Auswahl von Themen ist sie immer auch im Austausch mit ihrer digitalen Community. Was ist das Geheimnis von Franz Liszts h-Moll-Sonate? Wie spielt man Jazz-Harfe? Und worauf sollte man eigentlich achten, wenn man Klassische Musik hört? Auf der Suche nach Antworten auf diese und andere Fragen wird Nahre Sol Konzerte in der Elbphilharmonie besuchen, mit Künstler:innen und Mitarbeitenden sprechen und das ikonische Haus an der Elbe selbst musikalisch erkunden.

Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant von Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg: »Wir freuen uns sehr, Nahre Sol in der kommenden Saison an Bord zu haben. Sie wird einen wertvollen Beitrag dafür leisten, neue Menschen für unser Programm zu begeistern. In der Elbphilharmonie ist es nie wie immer, hier tragen sich täglich spannende Geschichten zu. Nahre Sol wird sie auf ihre besondere Art erzählen – mit einfallsreichen und intelligenten Inhalten erreicht sie täglich tausende junge und neugierige Musikbegeisterte.«

Nahre Sol, Creator in Residence 2023/24 in der Elbphilharmonie: »Ich bin sehr glücklich, Teil dieser innovativen Zusammenarbeit zu sein. Die Elbphilharmonie ist ein unglaublich inspirierendes Konzerthaus und wir haben das gemeinsame Ziel, Musik für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Wenn man musikalisch aufgeschlossen ist und Lust auf verschiedene Genres hat – von traditioneller westlicher Kunstmusik bis hin zu Jazz, Elektro und Pop – dann ist man hier am richtigen Ort. In der kommenden Saison ›Creator in Residence‹ zu sein, wird eine ganz besondere Reise werden.«