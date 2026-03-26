CODA Audio präsentiert ViFORCE WIDE BAND Cardioid Line-Array-System

Mit der Einführung von WIDE BAND Cardioid vollzieht CODA Audio einen Leistungssprung in der Cardioid-Technologie. Die zum Patent angemeldete Technologie feiert ihre Premiere in dem neuen 4-Wege-Line-Array-Element ViFORCE und ihrem schlanken Partner-Subwoofer SUB FORCE 35 das erstmals auf der diesjährigen ISE in Barcelona präsentiert wurde.



Seit der Einführung der ViRAY-Serie im Jahr 2012 werden CODA‑Array‑ Elemente in Cardioid‑Konfigurationen eingesetzt. Mit ViFORCE und SUB FORCE 35 erreicht kontrollierte Richtcharakteristik nun ein neues Level, kombiniert mit einer außergewöhnlich linearen Phasenantwort in einem kompakten Ein‑Box‑Cardioid-System.



Konventionelle Ein‑Box‑Cardioid‑Systeme zeigen häufig Einschränkungen, wie: begrenzte Tieftonwiedergabe, Auslöschungen nur über schmale Bandbreite, unzureichende Phasenantwort und abnehmenden Cardioid-Effekt bei hohen Schalldruckpegeln. WIDE BAND Cardioid beseitigt diese Schwächen. Ohne Kompromisse im Hörerlebnis einzugehen lässt es sich vielfältig einsetzen – von Theatern mit 500 Plätzen bis hin zu großen, 10.000 Personen fassenden Arenen.



Die innovative Richtcharakteristik‑Technologie kann in zwei Modi genutzt werden: Modus „Maximum SPL“ sorgt für eine gute Rückwärtsdämpfung und maximale Energie in Richtung Publikum – ideal, wenn Arrays weiter entfernt von der Bühne geflogen werden oder für DJ‑Sets.



Modus „Maximum Rejection“ reduziert den rückwärtigen und seitlichen Schall des Arrays um bis zu 90 Prozent – perfekt für klassische Aufführungen mit Orchester oder Chor sowie für Produktionen mit vielen offenen Mikrofonen.



ViFORCE ist ein 4‑Wege‑Line‑Array‑Element mit zwei 8‑Zoll‑Tieftönern, zwei seitlich angeordneten 6,5‑Zoll‑Treibern sowie dem bewährten DDP‑Mittel‑ und Hochtonsystem von CODA Audio. Es vereint sämtliche patentierten Technologien des Herstellers, darunter: Dynamic Airflow Cooling (DAC) zur Vermeidung von Leistungsverlust, Magnetic Instafit Coupler für schnellen Wechsel zwischen 90°, 120° oder 105° (asymmetrischer) horizontaler Abstrahlung und das bewährte CODA‑Rigging, das Aufbau und Handling deutlich vereinfacht.



Der SUB FORCE 35 basiert auf denselben technischen Prinzipien. Der schlanke 3 × 15‑Zoll‑Cardioid‑Subwoofer liefert Pegel und Frequenzgang auf dem Niveau eines herkömmlichen 2 × 18‑Zoll‑Subs. Dank der Implementierung von WIDE BAND Cardioid kann der SUB FORCE 35 direkt an und vor Wänden positioniert werden, ohne den rückwärtigen Treiber stummschalten zu müssen oder den Cardioid-Effekt einzubüßen. Über seitlich angeordnete Ports trägt er zur Gesamtleistung des Systems bei und behält gleichzeitig volle Ausgangsleistung.

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