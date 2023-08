Datenverfügbarkeit wird für Bühnenaufführungen immer wichtiger

Foto: Eventnet GmbH

Die Eventnet GmbH, Anbieter von Internetlösungen und digitalen Diensten in der Eventbranche, blickt auf einen erfolgreichen Start in die Festivalsaison 2023. Mit hochleistungsfähigen Internet- und Event-WLAN-Lösungen hat das Unternehmen (www.eventnet.de) in diesem Jahr bereits zahlreiche digitale Infrastrukturen für Festivals realisiert. Bis Jahresende kommen die digitalen Event-Lösungen von Eventnet nach aktuellem Stand bei 20 Festivals mit insgesamt über 200.000 Teilnehmern zum Einsatz, darunter renommierte Festivals wie das Deichbrand, Electrisize, Immergut oder Nation of Godwana. Auch für das kommende Jahr liegen nach Unternehmensaussagen bereits erste Aufträge unter anderem von großen Musikfestivals und Konzerten vor.

Digitale Innovationen im Fokus

Besonders gefragt sind laut Eventnet Internet- und Event-WLAN-Lösungen. Für Online- und Hybrid-Events plant und produziert Eventnet immer häufiger den kompletten Livestream inklusive Live-Regie, Beleuchtung, Kameratechnik, Streaming-Server und entsprechender Internetversorgung.

Mietbare Internetlösungen als Backup

Max Pohl, Geschäftsführer von Eventnet, beobachtet eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Versandsystemen: „Eventmanager nutzen unsere mietbaren Internetlösungen nicht zuletzt als Backup-Lösung, um Netzwerkausfälle und Kapazitätseinbrüche zu kompensieren, die für die meisten Veranstaltungen schwerwiegende Folgen haben, weil das Ticketing oder das gesamte Backoffice am Netz hängt oder eine Live-Übertragung zum Programm gehört. Ein Ausfall des Internets kann verheerend sein. Kein Veranstalter kann sich das leisten.“Diese mietbaren Internetlösungen werden per Kurier zugestellt und lassen sich von Veranstaltern selbst aufbauen und betreiben. Eventnet unterstützt per Telefon und Fernwartung.

Anhaltender Trend zur Digitalisierung

Das Einsatzspektrum reicht von E-Ticketing, Cashless Payment, Backoffice, dem Einsatz von Smart Devices (IoT) bis zu Sicherheitssystemen. Weitere Aspekte sind Event-Apps, der Einsatz von sensorgestützter Teilnehmeranalyse, Drohnentechnologie zur Eventdokumentation oder die Verwaltung digitaler Eventpläne hinter der Bühne. All diese Anwendungen sind auf leistungsfähige Internetverbindungen angewiesen.