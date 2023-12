Endgültiges Ende für Kölner Musical Dome im Frühjahr 2026

Foto: Gerd Rohs / pixabay

Anfang 2026 soll der Musical Dome in Köln einer Baustelle weichen. Die Fläche soll dann als Platz für die Baustellenlogistik im Rahmen der Erweiterung des Kölner Hauptbahnhofes dienen.

Ursprünglich wurde der Containerzeltbau 1996 während des Musicalbooms für das Musical „Gaudi“ gebaut. Von 2012 bis 2015 war die Spielstätte dann Interimsquartier für die Kölner Oper. Aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung der Kölner Bühnen zog die Oper dann in das Staatenhaus an der Kölner Messe. Dieses war ursprünglich allerdings für die Bespielung mit Musicals vorgesehen. Inzwischen hat sich das Dauer-Provisorium am Kölner Hauptbahnhof als Musicalstandort etabliert. Betreiber ist derzeit BB-Mehr Entertainment. Aufgeführt wird seit November 2022 die Produktion Moulin Rouge! Das Musical.

Die Tage der Aufführung sind allerdings gezählt. Zumindest an diesem Standort. Denn das Staatenhaus ist immer noch als Spielstätte für Musicalproduktionen vorgesehen. Konkrete Aussagen gibt es allerdings derzeit nicht, zumal sich erneut abzeichnet, dass sich die inzwischen über 10-jährige Sanierung des Opernhauses weiter verzögert. Die Einhaltung des zuletzt avisierten Termins für die Wiedereröffnung zum Spielzeitbeginn 2025 scheint fraglich.