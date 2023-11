Ein Jahr Moulin Rouge! Das Musical in Köln

Foto: Thomas Brill

Nach der Deutschlandpremiere am 6. November 2022 erzielte Moulin Rouge! Das Musical innerhalb kürzester Zeit den besten Start eines Musicals auf dem deutschen Markt seit über 20 Jahren, wie die Veranstalter mitteilten. Am 5. November wurde nun der erste Geburtstag der Show gefeiert. Über 400 Shows gingen bisher über die Bühne im Kölner Musical Dome. Auslastung seit der ersten Preview im Durchschnitt bei über 90 Prozent, wie es in einer aktuellen Meldung heißt. Die Produktion ist derzeit mit unbegrenzter Laufzeit geplant. Im Verkauf sind Tickets bis Ende Juni 2024. Insgesamt sind 380 Personen auf, vor und hinter für die Produktion der Moulin Rouge Musical Produktions GmbH tätig, die zur Mehr-BB Entertainment Unternehmensgruppe gehört.

Henning Pillekamp, Geschäftsführer Moulin Rouge Musical Produktions GmbH: “Ich glaube, hier kommt einfach vieles zusammen, wonach sich die Menschen gerade sehnen. Moulin Rouge! Das Musical entführt das Publikum für ein paar Stunden in eine andere Welt, in die sie wirklich vollständig eintauchen können – eine Alltagsflucht im besten Sinne. Die Show ist wie eine angesagte Party, bei der jede*r willkommen ist. Aber im Kern geht es auch um den Glauben an die eine große Liebe, die gegen jegliche Hindernisse und über alle Zeiten hinweg Bestand hat. Von dieser Zuversicht können wir sicher alle gerade etwas gebrauchen.”