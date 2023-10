Kostenfreie Schulungen für ETC Farbsteuerungs-Konsolen

Foto: ETC

Stete Fortbildung ist im Lichtbereich unumgänglich. Als Hersteller von Theater-, Unterhaltungs- und Architekturbeleuchtung hat ETC vor einigen Jahren das ETC Education Center ins Leben gerufen – um weltweit praxisnahe und dazu kostenlose Kurse anzubieten. Ab Ende Oktober finden in verschiedenen Städten Seminare aus den Reihen „Hog 4 Family Trainings“ sowie „Experten Themen“ statt.

Im Detail stehen folgende Seminare an:

„Experten-Thema 1: Intensivtraining Farbsteuerung“

15. November: Werning Theatertechnik, Lübecker Straße 26, 10559 Berlin

Von 9.00 bis 12.00 Uhr

15. November: Werning Theatertechnik, Lübecker Straße 26, 10559 Berlin

Von 14.00 bis 17.00 Uhr

Anmeldung:

https://www.etcconnect.com/Support/Training-Events/Intensivtraining-Farbsteuerung.aspx

„Experten-Thema 2: Augment3d und Effekte“:

Die kostenfreie Schulung ist auf sechs Teilnehmer begrenzt und dauert jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr (für Mittagessen und Getränke ist gesorgt).

„Experten-Thema: Augment3d und Effekte“ – die Termine:

24. Oktober: ETC GmbH, Ohmstraße 3, 83607 Holzkirchen

16. November: Werning Theatertechnik, Lübecker Str. 26, 10559 Berlin

17. November: Werning Theatertechnik, Lübecker Str. 26, 10559 Berlin

22. November: ETC GmbH, Ohmstraße 3, 83607 Holzkirchen

Anmeldung:

https://www.etcconnect.com/Support/Training-Events/GmbH-Experten-Themen.aspxFarbe

Hog Basic Course:

30. Oktober: bei Satis&Fy AG, Luise-Meitner-Straße 45, 10589 Berlin

Hog Advanced Course:

31. Oktober: bei Satis&Fy AG, Luise-Meitner-Straße 45, 10589 Berlin

Die kostenlose Schulung dauert jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, die Teilnehmerzahl ist begrenzt (Mittagessen und Getränke sind inklusive).

Anmeldung:

https://www.etcconnect.com/Support/Training-Events/High-End-Systems/Consoles-Training/ETC-Hog-Family-Training-GmbH.aspx?LangType=1031

Für beide Kurse sind noch Restplätze verfügbar Wer nicht persönlich an den Kursen teilnehmen kann, kann sich Online in der ETC Learning Stage (https://learningstage.etcconnect