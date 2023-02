Von Peter bleibt bis 2027 Opernintendant am Theater Basel

Foto: Theater Basel Copyright: Andreas Zimmermann

Benedikt von Peter (Jg. 77) verlängert seinen Vertrag als Intendant und Künstlerischer Leiter der Oper am Theater Basel vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Spielzeit 26/27. Von Peter ist seit der Spielzeit 20/21 Intendant in Basel. Zuvor leitete er von 2012 bis 2016 die Musiktheatersparte des Theaters Bremen und war er von 2016 bis 2021 Intendant des Luzerner Theaters. Ziel seiner Intendanz sei es, Theater nahbar und für alle zugänglich zu machen. In Basel öffnete er dementsprechend unter anderem das Theaterfoyer und machte es ganztätig zugänglich. Das Foyer Public bietet seither eine Begegnungsstätte für die Stadtgesellschaft.

Auch in seiner aktuellen Inszenierung der Oper ‹Intolleranza 1960› von Luigi Nonos, die am 12. und 13. Februar Premiere auf der Grossen Bühne feiert, folgt er diesem Ansatz. Benedikt von Peter inszeniert das Werk als klangtheatrales Erlebnis, in dem das Publikum Teil des Geschehens wird.

Benedikt von Peter studierte in Bonn Musikwissenschaft, Germanistik, Jura und Gesang. Danach war er an verschiedenen Häusern Regieassistent und gründete ein freies Theaterkollektiv. Nach einigen Jahren in der Freien Szene inszenierte er an Theatern und Opern in Deutschland und der Schweiz (u. a. Theater Basel, Oper Frankfurt, Staatstheater Hannover, Komische und Deutsche Oper Berlin). Ausgezeichnet wurde er u. a. mit dem Götz-Friedrich-Preis, dem Theaterpreis ‹Der Faust› sowie 2014 mit dem Kurt Hübner-Preis für das Musiktheater-Programm und die eigenen Produktionen am Theater Bremen.