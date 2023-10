Sylvie Hamard gibt Künstlerische Leitung des „Festival PERSPECTIVES“ ab

Foto: Dialaw Project Mikaël Serre/Le Fluide Ensemble_Copyright: Screenshot Festival Perspective.de/programm/2023/dialaw-project

Nach 17 Jahren gibt Sylvie Hamard die Künstlerische Leitung des „Festival PERSPECTIVES“ ab 2024 ab. Hamard habe das Festival zu dem gemacht, was es heute ist – zu einem Anziehungspunkt in der Großregion und zu einem Ankerpunkt der deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit, heißt es in der aktuellen Meldung.

Die Künstlerische Leitung für die Festivalausgaben 2025 bis 2027 werden öffentlich auszuschreiben. Eine Findungskommission wird den Lenkungsausschuss und die Stiftung bei der Auswahl einer geeigneten Nachfolge beraten.

Der Findungskommission gehören folgende Persönlichkeiten an:

Christelle Augereau, Festival d’Aix

Benoît Bradel, Passages Transfestival, Metz

Bodo Busse, Saarländisches Staatstheater

Laura Graser, Rotondes Luxembourg

Guido Schumacher, Theater Baden Alsace

Der Präsident des Département Moselle oder sein Vertreter

Weiterhin hat der Lenkungsausschuss die Stiftung beauftragt, mit Unterstützung eines künstlerischen Beirats das Programm für eine Interimsausgabe „Entre deux Perspectives“ vorzubereiten. Dafür versicherte er dem Team der Stiftung seine Unterstützung.

Der Lenkungsausschuss dient der grenzüberschreitenden Steuerung rund um das Festival PERSPECTIVES und setzt sich aus Vertretern der drei Kooperationspartner zusammen (Département Moselle, Landeshauptstadt Saarbrücken und Saarland).

Kulturministerin Christine Streichert-Clivot, Vorsitzende des Stiftungsrates, äußerte sich wie folgt:

„Das Festival PERSPECTIVES ist ein kultureller Schatz und Aushängeschild unserer grenzüberschreitenden Aktivitäten. Daher freue ich mich, dass sich nun das Verfahren für die nächsten Festivalausgaben konkretisiert hat. Ich vertraue darauf, dass es dem Stiftungsteam mit Unterstützung des hierfür eingerichteten Künstlerischen Beirats gelingt, für 2024 eine gute Interimsausgabe „Entre deux Perspectives“ auf die Beine zu stellen.“

Die drei Kooperationspartner, das Saarland, die Landeshauptstadt Saarbrücken und das Département Moselle, sind zuversichtlich, dass diese attraktive Aufgabe der künstlerischen Leitung viele gute Bewerbungen anziehen wird und das Festival weiterentwickelt werden kann.