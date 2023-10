Forum Theater-Controlling lädt zum Jubiläum ein!

Foto: rawpixel.com / freepik

Zum 20. Mal kommt das Forum Theater-Controlling, auf Einladung von Dr. Petra Schneidewind und ihren BeiratskollegInnen am 12. und 13. Oktober an der PH-Ludwigsburg zusammen. Anlässlich des Jubiläums wurde das Treffen erstmals auf zwei Tage ausgedehnt. Aber es gibt auch viel Stoff, den die Expertinnen und Experten diskutieren wollen.

Die Gastgeberin rechnet mit 30 – 40 Teilnehmenden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Eröffnet wird die Veranstaltung am Donnerstag mit einem Rückblick. Das dient aber nur der Verortung und dem Abgleich, sowohl für langjährige als auch für zahlreiche neue Teilnehmende. Gleich nach diesem Input wird man sich den aktuellen Problemen und Herausforderungen widmen, immer verbunden mit der Frage, was bedeutet das für die Controllingfunktion in einem Kulturbetrieb, für deren Einordnung, für die notwendigen Kompetenzen der Controllerinnen und Controller, für das Rollenbild, die Akzeptanz u.v.a.m. Alle beispielhaft genannten Themen, hatte der Expertenkreis in den vergangenen 10 Jahren immer wieder auf der Agenda, aber unter den aktuellen und prognostizierten Veränderungen müssen sie immer wieder aufs Neue diskutiert und bearbeitet werden.

Das Programm am Donnerstag wird durch die Impulse von Prof. Dr. Nils Balke und Navid Azarafroz (TH Lübeck), die an einem Forschungsprojekt: Controlling und Management von Kultureinrichtungen arbeiten und Michael Drautz (Drautz und Partner) bereichert. Letzterer wird ein digitales Kultur-Marketing-Tool vorstellen, das möglicherweise zukünftig eine Digitalisierungslücke in den Kulturbetrieben schließen kann. Die immer anregenden Gespräche werden auch am Abend in der kreativen Atmosphäre des Literaturcafés der Hochschule fortgesetzt. Am Freitag 13.10.23, trifft man sich dann in den Seminarräumen des Instituts für Kulturmanagements zur Fortsetzung. Auch dieser Tag beginnt mit Impulsbeiträgen, die in Gruppen weiterbearbeitet werden. Begleitet wird die Veranstaltung in guter Tradition von den Medienpartnern kulturmanagement.net und theatermanagement-aktuell.

Bei Fragen oder Interesse an einer kurzfristigen Teilnahme wenden Sie sich bitte per mail an Dr. Petra Schneidewind: theatercontrolling@ph-ludwigsburg.de