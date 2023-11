Jochen Gnauert neuer Kulturamtsleiter in Unterschleißheim

Foto: Jochen Gnauert Copyright: Roland Altmann

Jochen Gnauert (60) wird ab 6. November neuer Kulturamtsleiter beim Forum Unterschleißheim. Er folgt auf Daniela Benker, die in den Ruhestand geht. Der 60-jährige Kulturmanager bringt ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Wissen, Erfahrung und Kontakten im Bereich der Kulturverwaltung und -entwicklung für die neue Aufgabe mit. Seine Laufbahn im Kultursektor erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte, in denen er erfolgreich Kulturprojekte geleitet, Kulturnetzwerke aufgebaut und Künstler gefördert hat.

Nach seinem Studium der Theater- und Musikwissenschaft in München und Berlin führte Jochen Gnauert nach Stationen als Theater-Spielleiter, freischaffender Regisseur, TV-Redaktionsleiter und künstlerischer Leiter seit 2003 die Kulturgipfel GmbH, Agentur für Konzerte, Gastspiele und Kulturberatung, als geschäftsführender Gesellschafter. Zudem verfügt der gebürtige Augsburger über Referenzen so renommierter Kulturinstitutionen wie der Festhalle Ilmenau (Kultur- und Kongresszentrum), wo er als Leiter fungierte, des Internationalen Spitzenfestivals Lepoglava (Tätigkeit als Künstlerischer Leiter) sowie der Bad Reichenhaller Philharmoniker, deren Geschäftsführung er seit Anfang 2022 innehatte. Auch als Dozent konnte sich Gnauert bereits einen Namen machen und übernahm Lehrtätigkeiten u.a. an der Hochschule München, den Musikhochschulen München und Hamburg und dem Westminster College New Castle, PA, USA.

In Unterschleißheim will Jochen Gnauert nun künftig die digitale Transformation auf allen Kulturkanälen und an überraschenden Orten spielen, die Stadt gemeinsam mit dem Publikum als multikulturelle Bühne erleben und kulturelle Teilhabe als Markenkern etablieren. Denn der Wechsel an der Spitze des Unterschleißheimer Kulturamts kommt, so Gnauert, „zu einer Zeit des umfangreichen gesellschaftlichen Wandels, in dem sich z.B. unser aller Freizeitnutzungsverhalten und unsere individuellen Bedürfnisse spürbar verändern“.

Bürgermeister Christoph Böck freut sich, dass „mit Jochen Gnauert ein so kompetenter Nachfolger für Daniela Benker an der Spitze des Kulturamts gefunden wurde“. „Das bislang schon erfolgreiche Kulturprogramm in Unterschleißheim wird nun mit neuen Impulsen fortgesetzt, fit und attraktiv für die Zukunft gemacht“, so Böck. Daniela Benker dankte der Erste Bürgermeister für ihr langjähriges Engagement für die Kultur in Unterschleißheim.