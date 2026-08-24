Elena Tzavara wird neue Opernintendantin am Nationaltheater Mannheim

Elena Tzavara (Jg. 77) folgt mit Beginn der Spielzeit 2028/2029 auf Albrecht Puhlmann, der seit 2016 die Opernsparte leitet. Ihr Vertrag ist auf fünf Jahre befristet. Tzavara ist seit der Spielzeit 2023/24 Generalintendantin des Theaters Aachen. Zuvor war sie ab 2017 Künstlerische Leiterin der Jungen Oper an der Staatsoper Stuttgart, die unter dem Namen JOiN – Junge Oper im Nord ihre Spielstätte verlagerte, und ab 2018 außerdem Leiterin des Internationalen Opernstudios Stuttgart. Von 2014 bis 2016 zeichnete sie für die Festivals »Musik in den Häusern der Stadt« und »Literatur in den Häusern der Stadt« in Köln, Bonn, Hamburg und München verantwortlich. Von 2009 bis 2013 leitete Tzavara die Kinderoper Köln der Oper Köln, die 2012 unter anderem aufgrund der jungen Sparte zum »Opernhaus des Jahres« gekürt wurde. Den Grundstein ihrer künstlerischen Laufbahn legte sie mit einem Studium der Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« Berlin. Im Anschluss arbeitete sie als Regieassistentin und Produktionsleiterin bei den Salzburger Festspielen, den Salzburger Osterfestspielen sowie der Ruhrtriennale. Sie inszenierte unter anderem am Nationaltheater Weimar, an der Griechischen Nationaloper, an der Staatsoper Unter den Linden Berlin, an der Oper Köln und bei den Salzburger Festspielen.