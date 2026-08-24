BTT 2026 unter der Lupe – Was die aktuellenTechniktrends für Theater wirklich bedeuten

Auf der 63. Bühnentechnische Tagung der DTHG stellten am 17. und 18. Juni mehr als 90 Unternehmen und Institutionen in der HanseMesse Rostock ihre bewährten Produkte und Leistungen sowie Innovationen aus. Einmal mehr wurde dabei deutlich, wie sehr Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienz technische Investitionen, Bauvorhaben und Betriebsabläufe im Bühnenbereich prägen. Insgesamt ging es in diesem Jahr weniger um einzelne technische Entwicklungssprünge als um die Frage, wie sich Systeme unter realen Betriebsbedingungen integrieren, wirtschaftlich betreiben und langfristig weiterentwickeln lassen. Damit reagiert die Branche auf weiter steigende technische Anforderungen bei begrenzten Budgets, knapper werdende personelle Ressourcen und wachsenden Druck, Energie- und Materialverbräuche zu reduzieren. Entsprechend groß war das Interesse an Faktoren wie Lebenszyklen, Nachrüstbarkeit, Systemoffenheit, Wartungsaufwand und Betriebskosten.

Nachhaltige Optimierung durch belastbare Umstiegsstrategien

Die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit spiegelt sich in Querschnittsanforderungen an Planung, Beschaffung und Betrieb wider. Besonders sichtbar wurde dies bei der Umrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik. Längst geht es um mehr als um die Betrachtung geringerer Energieverbräuche einzelner Scheinwerfer.

Entscheidend sind die Konsequenzen für das Gesamtsystem: geringere Anschlussleistungen, reduzierte Kühllasten, veränderte Dimmer- und Stromverteilungen, weniger Leuchtmittelwechsel und potenziell längere Wartungsintervalle. Gleichzeitig stellen sich neue Fragen nach Reparierbarkeit, Ersatzteilversorgung, Updatefähigkeit und tatsächlicher Nutzungsdauer elektronischer Komponenten.

Gefragt sind Lösungen, die mit vorhandenen Steuerungen, Netzwerken und Energieverteilungen kompatibel bleiben und eine schrittweise Modernisierung ermöglichen. Es muss nicht mehr die neueste Produktgeneration sein. Entscheidend sind belastbare Umstiegsstrategien.

Auch im Theaterbau wurde Nachhaltigkeit primär unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Nutzbarkeit diskutiert. Modulare Gebäude, Interimsspielstätten und anpassbare Raumkonzepte gewinnen an Relevanz, weil klassische Neubau- und Sanierungsprozesse immer häufiger durch lange Planungszeiten, steigende Kosten und schwer kalkulierbare Anforderungen belastet werden.

Modularität betrifft ebenso die technische Ausstattung, die Trennung von Primär- und Sekundärstrukturen sowie die Möglichkeit, Anlagen später umzubauen oder zu ergänzen, ohne erneut tief in die Gebäudesubstanz einzugreifen. Nachhaltige Planung bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem, spätere Veränderungen nicht auszuschließen.

Der geplante Theaterneubau in Rostock bot hierfür einen naheliegenden Referenzpunkt. Die Diskussionen machten deutlich, dass Nachhaltigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit nicht nachträglich über einzelne Maßnahmen ergänzt werden können. Sie müssen

bereits in der Bedarfsplanung, der Definition technischer Standards und der Abstimmung zwischen Nutzerseite, Architektur und Fachplanung verankert sein.

Insellösungen werden Auslaufmodel

In vielen Häusern wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche digitale Einzelsysteme angeschafft, die jeweils leistungsfähig sind, jedoch nur begrenzt miteinander kommunizieren.

Orchestrierung gewinnt daher an Bedeutung. Im Idealfall greifen Audio, Video, Licht, Kommunikation, Maschinensteuerung, Gebäudetechnik und Produktionsplanung technisch und organisatorisch ineinander. Mit jeder zusätzlichen IP-basierten Anwendung steigen nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Anforderungen an Netzwerkarchitektur, Rechteverwaltung, Redundanz, IT-Sicherheit und internes Know-how.

Beiträge zu privaten 5G-Netzen, IP-

basierten Audioinfrastrukturen, automatisierter Lichtsteuerung und integrierten Medienworkflows zeigten, dass klassische Zuständigkeitsgrenzen weiter verschwimmen. Netzwerktechnik wird Teil der Produktionsinfrastruktur und damit zur gemeinsamen Verantwortung technischer Leitungen, Systemverantwortlicher und externer Integratoren.

Für den Betrieb ist entscheidend, dass Digitalisierung die Komplexität einer Bühnenproduktion beherrschbarer macht. Das betrifft etwa zentrale Systemüberwachung, standardisierte Schnittstellen, automatisierte Dokumentation, Fernwartung oder die Möglichkeit, wiederkehrende Konfigurationen reproduzierbar abzurufen.

Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von Softwareständen, Lizenzen und Herstellerökosystemen. Investitionsentscheidungen müssen daher stärker als bisher berücksichtigen, welche Systeme über längere Zeiträume unterstützt werden, wie Daten und Konfigurationen gesichert werden und ob ein späterer Anbieterwechsel technisch und wirtschaftlich möglich bleibt.

Eine klare Systemarchitektur wird zur Maxime. Wo digitale Lösungen lediglich zusätzliche Bedienebenen, proprietäre Schnittstellen oder parallele Datenbestände erzeugen, können sie den Betriebsaufwand sogar erhöhen.

Effizienz beginnt

vor der Beschaffung

Effizienz in Theaterbetrieben umfasst Energieeinsparung ebenso wie Personalaufwand, Rüstzeiten, Wartung, Ersatzteilhaltung, Schulungsbedarf und die Verfügbarkeit technischer Systeme.

Gerade angesichts des Fachkräftemangels wird die Bedienbarkeit komplexer Anlagen zu einem zentralen Auswahlkriterium. Systeme müssen unter wechselnden Besetzungen, im Repertoirebetrieb und bei begrenzten Einarbeitungszeiten zuverlässig nutzbar bleiben.

Daraus ergibt sich ein veränderter Blick auf Automatisierung. Automatisierte Abläufe können Wiederholgenauigkeit erhöhen und Personal entlasten. Sie können jedoch ebenso neue Abhängigkeiten schaffen, wenn Konfigurationen nur von wenigen Spezialisten verstanden werden oder Störungen ohne Herstellerunterstützung kaum behoben werden können.

Betriebliche Effizienz verlangt deshalb nach einem angemessenen Verhältnis zwischen Automatisierungsgrad, Transparenz und manueller Rückfallebene. Nicht jede technisch mögliche Automatisierung ist unter den Bedingungen eines Theaterbetriebs sinnvoll.

Ähnliches gilt für standardisierte und vernetzte Systeme. Sie können die Einrichtung beschleunigen, wiederkehrende Prozesse vereinfachen und Ressourcen besser planbar machen. Voraussetzung ist allerdings eine saubere Dokumentation. Fehlende oder veraltete Unterlagen führen dazu, dass vorhandene technische Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden und Wissen an einzelne Personen gebunden bleibt.

Die Diskussionen zu Wartung, Inspektion, Prüfpflichten und Sachkunde verdeutlichten, dass Effizienz auch eine Frage der vorausschauenden Instandhaltung ist. Technische Anlagen wirtschaftlich zu betreiben bedeutet, Ausfälle zu vermeiden, Prüfprozesse frühzeitig zu koordinieren und Wartungsinformationen systematisch verfügbar zu halten.

Theaterbau zwischen Bedarfsplanung und Lebenszyklus

Ein Schwerpunkt des Fachprogramms lag erneut auf Neubau, Sanierung und Interimslösungen. Neben dem Rostocker Theaterneubau wurden moderne Theaterarchitektur, modulare Bauten und die frühzeitige Einbindung der Nutzer diskutiert.

Für erfahrene Planungsbeteiligte ist die Problemlage bekannt: Technische Bedarfe werden häufig zu spät konkretisiert, Nutzeranforderungen bleiben zu allgemein oder ändern sich während langer Planungsphasen. Die Folgen sind Nachträge, Schnittstellenprobleme und Lösungen, die bei Inbetriebnahme bereits nur eingeschränkt zum tatsächlichen Produktionsbetrieb passen.

Die Beiträge der BTT unterstrichen deshalb die Bedeutung einer belastbaren Bedarfsplanung, die nicht nur Flächen und technische Leistungswerte definiert, sondern auch Produktionsweisen, Personalressourcen, Wartungszugänge, Umbauzeiten und Entwicklungsperspektiven berücksichtigt.

Aus Effizienzsicht ist dabei der gesamte Lebenszyklus entscheidend. Eine technisch ambitionierte Lösung kann sich als unwirtschaftlich erweisen, wenn sie hohen Betreuungsaufwand erzeugt oder spätere Anpassungen erschwert. Umgekehrt können zunächst teurere, aber modular aufgebaute Systeme langfristig Vorteile bieten, wenn sie Umbauten, Erweiterungen und Ersatzbeschaffungen vereinfachen.

Sicherheit ohne pauschale Lösungen

Brandschutz, Gefahrstoffe und Prüfpflichten waren auch in diesem Jahr feste Bestandteile des Programms. Die Debatte zeigte, dass Sicherheitsanforderungen nicht losgelöst von Betriebsweise und Gebäudestruktur betrachtet werden können. Technische Standards, Bestandsbedingungen, künstlerische Anforderungen und organisatorische Maßnahmen müssen zu einem schlüssigen Gesamtkonzept verbunden werden.

Auch hier besteht eine Verbindung zur Effizienz: Überdimensionierte oder schlecht integrierte Sicherheitslösungen können Betriebsabläufe erheblich belasten, während zu knapp bemessene Konzepte spätere Nachrüstungen und Einschränkungen provozieren. Entscheidend bleibt die frühzeitige Abstimmung zwischen Betreibern, Fachplanung, Genehmigungsbehörden und Prüfinstanzen.

Beim Umgang mit Materialien im Dekorations- und Ausstattungsbereich gewinnt zudem die Nachweisführung an Bedeutung. Materialeigenschaften, Beschichtungen und Wiederverwendungen müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Dies ist zugleich eine Voraussetzung dafür, Kulissen und Bauteile länger oder in veränderten Zusammenhängen nutzen zu können.

Verdichtung statt Technologieschau

Insgesamt zeigte die BTT 2026 eine Branche, die technische Innovation zunehmend an ihrem Beitrag zu einem tragfähigen Betrieb misst. Digitale Systeme können Energie- und Personaleinsatz optimieren, erhöhen aber die Anforderungen an Qualifikation und Systempflege. Nachhaltige Technik kann Betriebskosten senken, ist jedoch nur dann nachhaltig, wenn sie reparierbar, erweiterbar und langfristig integrierbar bleibt. Effizienzgewinne durch Automatisierung setzen voraus, dass Prozesse verstanden, dokumentiert und im Störungsfall beherrschbar sind.

Damit lag die eigentliche Aussage der BTT weniger in einzelnen Produktneuheiten als in einer veränderten Bewertung technischer Qualität: Entscheidend ist nicht mehr allein, was ein System leisten kann, sondern wie dauerhaft, ressourcenschonend und organisatorisch beherrschbar diese Leistung im Theaterbetrieb verfügbar bleibt.