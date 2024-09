LED-Beleuchtung im Elbeforum Brunsbüttel setzt neue Maßstäbe

Foto: Elebforum Copyright: VisionTwo GmbH

Seit Oktober 2023 erstrahlt das Elbeforum Brunsbüttel in neuem Licht. Die ausführende Firma Magnussen EMSR Technik GmbH aus Brunsbüttel und die VisionTwo GmbH haben gemeinsam die bestehende Halogenbeleuchtung gegen hochwertige LED-Beleuchtung ausgetauscht.

Energieverbrauch gesenkt

Die neue Beleuchtung im Elbeforum Brunsbüttel setzt dabei Maßstäbe. Neben einem ästhetischen Gewinn punktet sie vor allem durch ihre Energieeffizienz und Kosteneinsparungen für den Betreiber. Dank der modernen Technologie von GDS kann eine Energieeinsparung von bis zu 60 Prozent erzielt werden, was nicht nur zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Moderne LED-Technik unter Verwendung der Bestandsverkabelung

Als Herzstück des Projekts kommt der GDS DriveHub LED Treiber zum Einsatz. Dieser ermöglicht mit seiner einzigartigen IPM-Technologie eine perfekte Dimmung der LEDs unter Verwendung der Bestandsverkabelung. Dabei war es laut Meldung nicht erforderlich, zusätzliche Signalleitungen wie DMX oder Netzwerkkabel zu verlegen, was bauseits eine große Herausforderung dargestellt hätte, bzw. nicht zu realisieren gewesen wäre. Die IPM-Technologie erlaubte eine einfache Integration der Beleuchtungslösung ohne zusätzlichen Platzbedarf für etwaige Vorschaltgeräte in der Decke, was insbesondere bei schwer zugänglichen Projekten von großem Vorteil ist.

Individuelle Lösung für stimmungsvolle Atmosphären

Insgesamt wurden 410 LED-Downlights von GDS (Puppis 1K IPM) in einer Sonderfarbe eingesetzt, ergänzt durch eigens für das Elbeforum angefertigte Blendringe und Passstücke. Zusätzlich kamen 6 GDS Sculptor Pendelleuchten zum Einsatz. Alle Leuchten verfügen über die innovative FadeToWarm-Technologie, bei der die LED beim Dimmen in den wärmeren Farbtemperaturbereich driftet. Dadurch wird eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen.