ETC nimmt am Prolight + Sound-Comeback teil

Eos Apex-Familie Foto: ETC

Rosi Marx, European Marketing Managerin bei ETC: „Mit der erzwungenen Corona-Pause haben wir gelernt, dass Messen nicht selbstverständlich, sondern eigentlich ein Privileg sind. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr darauf, möglichst viele unserer Geschäftsfreunde, Kollegen und Medienpartner an unseren Ständen begrüßen zu dürfen.“

Natürlich gibt es an den Ständen C45 und B54 im Erdgeschoss der Halle 12 auch wieder Produktneuheiten zu bestaunen – die während der messefreien Zeit vorgestellt und nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit live präsentiert werden können. Darunter einige Moving Lights der Marke High End Systems, der spiegelbewegte Cyberlight LED sowie eine noch unter Verschluss gehaltene Neuigkeit. Und natürlich haben Standbesucher die Möglichkeit, spektakuläre ETC-Neuheiten – wie das neue Konsolen-Flaggschiff Eos Apex – genauestens unter die Lupe zu nehmen. „Doch in aller erster Linie“, so Marx, „steht nach der Durststrecke der persönliche Kontakt, der individuelle Austausch im Mittelpunkt dieser Messe. Ich freue mich schon jetzt auf viele gute Gespräche.“

Wie bei früheren Prolight + Sound-Ausgaben wird ETC auch dieses Jahr zur Comeback-Messe einen Fachbeitrag beisteuern: Michael Lichter spricht am Donnerstag, den 28. April um 15.30 Uhr auf der Theatre + Light Stage (Halle 12.0) über das Thema: „Die neuen europäischen Normen und Regularien optimal für Ausschreibungen moderner Bühnen-Obermaschinerie nutzen“. Denselben Vortrag wird er – in englischer Sprache – am Freitag, den 29. April, im Manufacturers´ Forum (Raum „Korall“, Halle 11.0) um 12.00 Uhr halten.