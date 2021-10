Festival und Theaterlabor TOOLS live bei SPECTYOU

Foto: Screenshot Theater Rampe / Instagram Vom 14. bis 16. Oktober findet Das Festival und Theaterlabor TOOLS statt. Initiatoren des digitalen Theaterlabors und Festivals sind das Institut für künstlerische Forschung Berlin (!KF), die digitale Streaming-Plattform SPECTYOU und der audiovisuelle Online-Dienst Die Digitale Bühne sowie das Theater Rampe Stuttgart.

An drei Tagen werden online und vor Ort im Theater Rampe Möglichkeiten des digitalen Theaters präsentiert und in einem Panel diskutiert. Das Festival bietet einen Einblick in die Bandbreite der neuesten digitalen und hybriden Formate: Eine grüne Wiese der Romantik, führt im Green Screen in imaginäre Welten, eine KI inszeniert live und Zuschauer:innen steuern per Avatar den Verlauf des Stücks. TOOLS versteht sich als Plattform für bestehende Arbeiten sowie Uraufführungen, Tryouts und interaktive Experimente.

Live und on demand

Das komplette Programm wird live auf Spectyou gestreamt und steht on demand noch bis zum 24. Oktober zur Verfügung. Am Samstag, 16. Oktober, gibt es auch analoge Programmpunkte im Theater Rampe in Stuttgart. Die Besucher:innen können das Festivalprogramm gemeinsam beim Public Viewing erleben, beim Panel mitdiskutieren oder einen Blick hinter die Kulissen einer digitalen Theater-Performance werfen.

Die Festival-Eröffnung startet am 14.10.21 um 15h via Zoom (kostenfrei)

Digitaler Festivalpass (50,00 €) / Ermäßigter Festivalpass (25,00 €)

Hier geht es zum Programm (digital) / Programmdownload (pdf)