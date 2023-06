SHOWTECH Comeback vom 5. bis zum 8. Juni 2023 in Berlin

Foto: Stefan Widua / Unsplash

Vom 5. bis zum 8. Juni 2023 feiert die SHOWTECH ihr Comeback in Berlin. Alleiniger Träger ist der DTHG e. V. Nach zähen Jahren wagt die DTHG mit der Fachmesse für die Theater-, Show- und Eventbranche nun einen Neustart in der ehemaligen Poststation in Berlin. Auf drei Hallen verteilt, soll die neue SHOWTECH an die alte Tradition anknüpfen und Treffpunkt für Austausch und Präsentation innovativer Produkte und Lösungen für Hersteller und Fachpublikum aus Kultur und Medien werden. Mit fast 80 Ausstellern will die SHOWTECH die Zukunft der Theater- und Eventtechnik präsentieren.

Ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen SHOWTECH ist der Kongress unter dem Titel “Theatre of Tomorrow – Das Theater der Zukunft”. Der Kongress, der am 7. und 8. Juni in Halle 5 der STATION Berlin stattfindet, widmet sich wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Theaterarchitektur, immersive Technologien für das Theater, Arbeitssicherheit auf der Bühne sowie europäische Aus- und Weiterbildung.

Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des SHOWTECH PRODUCT AWARDs. In den Kategorien TECHNOLOGY (Bühnentechnik), SUSTAINABILITY (Nachhaltigkeit & Energieeffizienz) sowie LIGHT/SOUND/MEDIA (Licht/Ton/Medien) werden die innovativsten Produkte der anwesenden Aussteller ausgezeichnet.

Programm und Tickets