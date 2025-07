Stadt Bad Salzuflen investiert in moderne Lichttechnik von Sagitter 

Foto: Borhen Azzouz. / Eventhandel

Die Stadt Bad Salzuflen hat ihre Veranstaltungstechnik umfassend modernisiert und in neue Lichtsysteme des renommierten italienischen Herstellers Sagitter investiert. Die neue Ausstattung kommt künftig sowohl in den städtischen Veranstaltungshallen als auch bei Events an wechselnden Orten zum Einsatz.

Bestellt wurden unter anderem leistungsstarke LED PAR-Scheinwerfer, der mobile Akkuscheinwerfer Floor Bat Plus und Aqu Par Bat sowie hochwertige Movinglights der Serien Archer S7, Archer W3 und Archer X10. Die Entscheidung für Sagitter fiel aufgrund der überzeugenden Produktqualität, des flexiblen Einsatzspektrums und eines ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

„Für uns war entscheidend, einen Hersteller zu finden, der seit Jahren verlässlich am Markt ist, höchste Qualitätsstandards erfüllt und gleichzeitig ressourcenschonend produziert,“ erklärt Hallenmeister Christian Meyer. „Mit Sagitter haben wir genau diesen Partner gefunden.“

Borhen Azzouz, COO von EventHandel, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz, dass sich die Stadt Bad Salzuflen für die Produkte von Sagitter begeistern konnte. Wir wünschen viele erfolgreiche und farbenfrohe Veranstaltungen mit der neuen Technik.“

Geliefert wurde die Lichttechnik von eventhandel.de, dem offiziellen Deutschlandvertrieb von Sagitter. Die enge Zusammenarbeit ermöglichte eine passgenaue Produktauswahl und eine zügige Umsetzung.

Mit dieser Investition stärkt Bad Salzuflen seine Position als moderne Veranstaltungsstadt und schafft professionelle Voraussetzungen für Konzerte, Bühnenprogramme und Kulturveranstaltungen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.