Stefan Votel ist neuer Geschäftsführender Direktor und stellvertretender Intendant in Kassel

Foto: Katja Mueller
Stefan Votel (Jg. 65) ist seit 01. Oktober 2025 neuer Geschäftsführender Direktor des Staatstheaters Kassel.
Votel studierte Rechtswissenschaften in Hannover. Nach seinem Rechtsreferendariat im Oberlandesgerichtsbezirk Celle begann er 1995 seine berufliche Laufbahn am Niedersächsischen Staatstheater Hannover im Bereich Personal und Recht.
Zuletzt war er dort als Leiter des Referats Verwaltung und Prokurist tätig. In Kassel bildet er künftig gemeinsam mit Intendant Florian Lutz die Doppelspitze des Theaters. Votel blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Theaterverwaltung zurück. Mit der Übergangsspielstätte und dem Neubau steht das Staatstheater derzeit vor besonderen Herausforderungen.