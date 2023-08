Teatri di Siena bekommt energieeffiziente Lichttechnik

Foto: Andrea Garbini und Michele Pisano im Teatro di Siena Copyright: Teatri di Siena

Das Teatro di Siena ist ein Haus mit jahrhundertelanger Tradition. Bis in das Mittelalter reicht die Tradition des toskanischen Hauses. Nach verschiedenen Umbauten und Renovierungen gehört das Theatro di Siena immer noch zu den renommiertesten Bühnen Italiens. Es verfügt über ein prunkvolles, auch als Konferenzraum verwendbares Foyer, über eine Bar und über einen Outdoor-Bereich. In Umweltfragen blicken die Theater-Verantwortlichen nach vorne. Sie haben Maßnahmen ergriffen (z.B. keine Plastikflaschen, das Pflanzen von Bäumen) um eine bessere CO2-Bilanz zu ermöglichen. Ein bedeutender Schritt ist der Umstieg auf moderne energieschonende LED-Beleuchtungstechnik von ETC.

Damit schickt sich das Theater an, zu einem Vorreiter in Italien in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Unterstützt wird der Wandel zu einem ressourcen-schonenden Kulturbetrieb von der öffentlichen Hand – vom Nationalen Wiederaufbauplan Italiens (PNRR). Neben der verbesserten Umweltverträglichkeit verbessert sich durch das Licht-Upgrade auch das Theatererlebnis für die Besucher der Teatri di Siena.

Der PNRR wurde nach der Pandemie ins Leben gerufen. Zu den Zielen der Initiative gehören die Unterstützung der Theater-Szene durch Investitions-Anreize in moderne, energieschonende Technik. Das Teatro di Siena nutzt dieses Angebot zur – ohnehin überfälligen – Modernisierung der Beleuchtungssysteme. Andrea Garbini, der gemeinsam mit dem Lichtexperten Michele Pisano das Projekt leitet, sagt: „Die Theater-Welt ist im Wandel. Spielstätten müssen mit top-professionellen Systemen ausgestattet sein, um attraktiv für publikumswirksame Produktionen zu sein.“

Im Mittelpunkt der neuen Anschaffungen stehen 25 High End System Lonestar-Scheinwerfer von ETC. „Dieser kompakte und dazu günstige Scheinwerfer erzeugt atemberaubende Effekte“, sagt Garbini, „Zuschauern wird nun ein weitaus intensiveres Theater-Erlebnis ermöglicht.“ Neben den Lonestars haben sich die Verantwortlichen der Teatri Di Siena für die Anschaffung weiterer ETC-Scheinwerfer entschlossen. Dazu gehören LED ColorSource Spot V-Scheinwerfer und die LED-Einheit Source 4WRD Color II. Mit dem Nachrüst-Kit werden die bereits bestehenden konventionellen Source Four-Profil-Scheinwerfer zu energiesparenden LED-Systeme mit additiver Farbmischung aufgewertet.

Auch die Lichtsteuerung wird in dem altehrwürdigen Haus auf den modernsten Stand der Technik gebracht – mit einer Ion Xe 20-Konsole aus der Eos-Familie von ETC. „Während der letzten Saison hatte ich Gelegenheit, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten“, sagt Garbini. Die individuellen und dazu höchst unterschiedlichen Programmierstile hatten eine Gemeinsamkeit: eine Eos-Konsole.