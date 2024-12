Theaterverbände fordern stärkere Unterstützung für die Kultur in ländlichen Räumen

Foto:

Am 19. November fand im Film- und Medienzentrum Ludwigsburg das erste bundesweite Symposium zur Zusammenarbeit von Gastspielhäusern und Freien Darstellenden Künsten unter dem Titel „ZUSAMMEN!“ statt. Rund 50 Teilnehmende aus dem Bundesgebiet kamen zusammen, um neue Formen der Kooperation und Vernetzung zu erörtern und gemeinsam über Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit zu sprechen.



„Es ist das erste Treffen dieser Art und es wird in den Gesprächen darum gehen, die Zusammenarbeit zu intensivieren“, erklärte Johanna Kiesel, Vizepräsidentin der INTHEGA.



Ulrike Seybold, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste (BFDK), betonte: „Wir gehen selbstverständlich und gerne in Kooperation, wo es passt und wo man sich künstlerisch-inhaltlich voranbringt. Von wesentlicher Bedeutung ist die stärkere Unterstützung durch die Politik für die Kultur in ländlichen Räumen.“



Bernward Tuchmann, Geschäftsführer der INTHEGA, unterstrich die Notwendigkeit eines verbesserten Dialogs: „Es geht auch darum, die kulturpolitischen Rahmenbedingungen zu optimieren, damit Kooperationen in Zukunft einfacher und bundesweit möglich werden.“ Die Unterschiede in den Planungszyklen führen aktuell zu Ineffizienzen, die im Idealfall zukünftig

überwunden werden. Das Symposium ist Teil eines durch den Fonds Darstellende Künste und die Beauftragte der

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Projekts und soll den Dialog zwischen INTHEGA-Häusern und der Freien Darstellenden Künste langfristig erleichtern und professionalisieren. Ziel ist eine nachhaltige und effiziente Zusammenarbeit, die künstlerische und kulturelle Synergien schafft.