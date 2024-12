white label eCommerce wird Teil der Anschutz Entertainment Group (AEG)

Foto: Drazen Zigic auf Freepik

AXS, hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEG, hat white label eCommerce übernommen. Zuletzt hatte AXS das Premium-Ticketing für die beiden deutschen AEG-Arenen in Hamburg und Berlin übernommen.



white Label eCommerce hat eine Reihe von Software-Tools entwickelt, die es den Kunden ermöglichen, aus einer Vielzahl von Angeboten zu wählen, von einer vollständig White-Label Ticketing-Plattform mit Website- und Marketing-Designvorlagen bis hin zu einem Full-Service-Modell, das Zahlungs- und Kundendienstoptionen im Vorfeld und während der Veranstaltung ermöglicht. Ein flexibles Geschäftsmodell ermöglicht es Kunden, ihre eigene Kasse zu betreiben, Zahlungen einzuziehen und zu verarbeiten, ihre Veranstaltungen zu vermarkten oder ein Account-Team zu engagieren, das alle Aspekte des Ticketing, des Inkassos und der Abrechnung übernimmt.



Das neu gegründete AXS Deutschland Team mit Sitz in Hamburg und Berlin besteht aus einer erfahrenen Gruppe von Führungskräften, Entwicklern, Vertriebsmitarbeitern und Account Managern. Das Team von AXS Germany wird bereits bestehende White Label-Kunden wie Musikfestivals (Wacken Open Air, Jazz Open Stuttgart, Ulmer Zelt), Sportevents (u.a. Handball-Serienmeister THW Kiel), Live-Musik-Shows, Veranstaltungsorte und Theater (Die Fantastischen Vier, SIDO, 6K United) in ganz Deutschland betreuen.



Deutschland reiht sich damit in die wachsende globale Präsenz von AXS ein, zu der auch bekannte Veranstaltungsorte, Sportteams, Festivals und Live-Events in Großbritannien, Frankreich, Schweden, Japan, Australien und Neuseeland gehören, wie z.B. B.League, Swedish Elite Football, Venues New South Wales, American Express Presents BST Hyde Park, All Points East, The O2, OVO Arena Wembley, und Stockholm Live!