Umfrage zu Bedürfnissen und Motiven von Theaterbesuchern

Foto:Holger Langmaier auf Pixabay



NRW-Kulturministerin Ina Brandes stellte kürzlich die Ergebnisse der aktuellen Online-Umfrage des Büros der Landestheater in Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn vor. 30 Theater und mehr als 5.550 Theaterfans und Nicht-Besucher haben im Zeitraum von 15. August bis 31. Oktober 22 an der Umfrage teilgenommen.

Befragt wurden regelmäßige Besucher:innen, gelegentliche Besucher:innen, ehemalige Besucher:innen und nicht Besucher:innen. Ein Großteil der Teilnehmer:innen war zwischen 50 und 70 Jahren. Bei den Nichtbesuchern lag der Schwerpunkt im Altersbereich von 20 bis 40 Jahren. Die Analyse der Besuchsgründe der regelmäßigen und ehemaligen Besucher:innen zeigt, dass vor allem der Wunsch nach Unterhaltung, das Interesse am jeweiligen Stück, das Bedürfnis bestimmte Künstler zu sehen sowie die Atmosphäre im Theater ausschlaggebend sind. Zwischen 10 und 20 Prozent der Besucher:innen und ehemaligen Besucher:innen von Gastspielproduktionen und Produktionen der Landestheater suchen Inspiration und Impulse im Theater. Nichtbesucher:innen hingegen zeichnen sich vor allem durch Desinteresse am Theater aus. Kulturveranstaltungen gehören für diese Gruppe nicht in den Bereich ihrer Freizeitaktivitäten. Für viele ist Theater auch zu langweilig und andere wissen gar nicht was dort angeboten wird. Interessant erscheinen auch die Ergebnisse in Bezug auf die genutzten Informationskanäle. Hier liegen als bevorzugte Informationskanäle die Homepage der Veranstalter an erster Stelle. Daraus lässt sich die Notwendigkeit zur Ausstattung der Gastspielhäuser und Theater mit einer eigenen Homepage ableiten. Gerade im Bereich der Gastspielhäuser ist dies häufig nicht der Fall. Oft befindet sich das Angebot nur schwer auffindbar auf den Seiten der Gemeinden. Entsprechend schwierig ist es, das Angebot online zu promoten.

Großes Interesse besteht auch an E-Mail-Newslettern, aber auch gedruckte Spielzeithefte sind weiterhin von Interesse und liegen im Ranking der bevorzugten Informationskanäle auf dem dritten Platz.

Betrachtet man die Veranstaltungswünsche der Teilnehmer:innen, liegen Konzerte vor Kabarett, Comedy, Kleinkunst und Musical sowie Komödie. An fünfter Stelle folgen das Schauspiel und hier besonders die Klassiker. Hingegen äußert die Klientel der Gastspielhäuser wenig interessiert an Ur- und Erstaufführung. Die Befragung soll in Zukunft regelmäßig wiederholt werden.

