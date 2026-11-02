Ali M. Abdullah ist interimistischer Intendant des Vorarlberger Landestheaters

Der freie Autor und Regisseur Ali M. Abdullah (Jg. 67), hat interimistisch die Intendanz des Vorarlberger Landestheaters übernommen. Abdullah folgt auf Stephanie Gräve, die im Juni gekündigt wurde. Sein Vertrag läuft, wie Der Standard zuerst berichtete, bis zum Ende der Spielzeit 27/28. Abdullah steigt dabei in den laufenden Betrieb und bei zum Teil bereits erfolgter Planung ein, nachdem die Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft (KuGes) Stephanie Gräve vorzeitig gekündigt hatte. Hinzukommt, dass das Stammhaus des Landestheaters, das Theater am Kornmarkt in Bregenz, aufgrund umfassender Sanierung in der nächsten Spielzeit nicht zur Verfügung steht.

Abdullah gründete nach diversen Tätigkeiten als Regieassistent, Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Bühnen in Deutschland und Österreich gemeinsam mit Harald Posch 2009 die Garage X. Für ihre gemeinsame Leitung der Garage X (bis 2014) wurden Abdullah und Posch 2012 mit dem Nestroy-Spezialpreis ausgezeichnet. Von 2014 bis 2023 hatten Abduallah und Posch die künstlerische Leitung des Werk X inne, in der die Garage X aufgegangen war. Seitdem arbeitet Abdullah als freier Autor und Regisseur.

Ein Ausschreibungsverfahren für die Intendanz des Landestheaters soll diesen Herbst starten.