Lobbes als Leiter der Akademie für Theater und Digitalität bis 2030 bestätigt

Foto: Square Frog auf Pixabay

Der Stadtrat der Stadt Dortmund hat einer Verlängerung des Vertrages mit Marcus Lobbes (Direktor der Akademie für Theater und Digitalität) zustimmt.

Marcus Lobbes bleibt demnach bis 2030 Direktor der Akademie für Theater und Digitalität.

In seiner Zeit als Direktor habe die Akademie zahlreiche auch international beachtete Projekte begleitet und sei an nahezu allen wesentlichen Digitalprojekten der deutschen und teils internationalen Theaterlandschaft beteiligt, heißt es dazu in einer Meldung der Stadt.

Damit entsteht Kontinuität für die nationale und internationale Weiterentwicklung der Akademie als zentrale kulturpolitische Beratungsstelle, als Aus- und Weiterbildungsstätte in den Digitalen Szenischen Künsten und als künstlerisches Forschungsinstitut, das den Kulturwandel im Zeichen des Digitalen vorantreibt. Eines der nächsten Großprojekte der Akademie ist die Akkreditierung des Studiengangs „Digitalität in den Szenischen Künsten“ (AT), der in Kooperation mit der FH Dortmund entsteht.