Wissert bleibt Intendantin am Schauspiel Dortmund

Julia Wissert bleibt ab 2025 für weitere fünf Jahre Intendantin am Schauspiel Dortmund, wie der Rat der Stadt beschlossen hat.

„Julia Wissert ist es gelungen, das Publikum nach dem Corona-Einbruch sukzessive zurückzuholen. In den kommenden Spielzeiten möchte sie das Theater weiter zur Stadt hin öffnen und den Spielplan an zeitgenössische Debatten und gesellschaftliche Diskurse anschließen. Wissert hat ein internationales Schauspielensemble aufgebaut und mit Projekten im Stadtraum sowie Festivals wie „Dortmund Goes Black“, das Queer-Festival oder dem Feministischen Thementag deutlich Akzente gesetzt. Sehr erfolgreich war sie auch bei der der Akquise von Fördermitteln“, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Julia Wissert: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung und den politischen Rückhalt aus der Stadt und blicke gespannt auf die nächsten Jahre mit all ihren Herausforderungen.“

Die „Neue Wege“-Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft in enger Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat Wuppertal und der Bezirksregierung Düsseldorf wird bis 2026 verlängert. Für das Schauspiel Dortmund bedeutet diese Unterstützung, weiter an der Öffnung in die Stadt arbeiten zu können.