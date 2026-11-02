Alles hybrid, oder was? Wie KI und Digitalität die Bühnenproduktion verändern

Die Digitalisierung des Theaters lässt sich längst nicht mehr auf Streaming, Onlinevermittlung oder elektronische Verwaltung reduzieren. Digitale Verfahren prägen die Konstruktion von Bühnenbildern, die Gestaltung szenischer Räume und die Durchführung von Aufführungen. Mit generativer künstlicher Intelligenz erweitert sich dieses Instrumentarium. Referenzprojekte aus dem deutschsprachigen Raum zeigen, welche künstlerischen Möglichkeiten entstehen und welche Entscheidungen das Theatermanagement treffen muss.

Eine besonders öffentlichkeitswirksame Ausprägung dieser Entwicklung zeigte sich 2026 bei den Bayreuther Festspielen. Mit „RING 10010110“ wurde künstliche Intelligenz zum Bestandteil einer Produktion im Zentrum des traditionsreichen Musiktheaterbetriebs. Das Beispiel ergänzt die Forschungsvorhaben und Laborformate anderer Häuser um einen wichtigen Referenzfall: Generative Systeme werden unter den Bedingungen einer großen musikalischen Aufführung eingesetzt und müssen sich zugleich an hohen künstlerischen Erwartungen messen lassen.



Für Theaterleitungen ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe. Sie müssen beurteilen, welche digitalen Verfahren das eigene künstlerische Profil erweitern können. Gleichzeitig müssen sie die Voraussetzungen schaffen, unter denen solche Verfahren verlässlich, wirtschaftlich nachvollziehbar und rechtlich verantwortet eingesetzt werden.

Ein Wandel mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten



Der Status quo im Herbst 2026: Digitale Lichtsteuerung, Videotechnik und computergestützte Konstruktion gehören zum Alltag. Virtuelle Bauproben und immersive Formate sind vielerorts erprobt, jedoch unterschiedlich stark institutionell verankert. KI-Systeme als Spielpartner und humanoide Robotik befinden sich dagegen häufig noch in mehrjährigen Entwicklungsprozessen.

Auch die Begriffe verlangen Genauigkeit. Digitalität ist nicht mit künstlicher Intelligenz gleichzusetzen. Eine virtuelle Bühnenwelt kann vollständig von Menschen gestaltet sein. Eine interaktive Installation kann auf Bewegungen reagieren, ohne selbstständig zu lernen. Generative KI kann im Entwurfsprozess verwendet werden, während die spätere Aufführung mit festgelegtem Material arbeitet. Für das Management bestimmen diese Unterschiede den Kompetenzbedarf, die Rechteklärung und den technischen Betreuungsaufwand.

Die Referenzprojekte sind deshalb als unterschiedliche Antworten auf konkrete künstlerische und organisatorische Fragen zu lesen. Augsburg und München untersuchen digitale Wahrnehmungsräume. Gelsenkirchen verbindet Laborarbeit mit Partizipation und Musiktheaterentwicklung. Frankfurt befragt KI im Zusammenhang mit Erinnerung und historischer Verantwortung. Dortmund untersucht körperliche Beziehungen zu Robotik. Bayreuth wiederum erprobt eine generative Bildebene innerhalb eines musikalischen Werkes.

Bayreuth bringt die generative Bühne in den Festspielbetrieb



„RING 10010110“ entstand als Kooperation der Bayreuther Festspiele mit der Akademie für Theater und Digitalität. Marcus Lobbes kuratierte die Arbeit zum 150-jährigen Jubiläum der Festspiele; Christian Thielemann übernahm die musikalische Leitung. Die veröffentlichte Konzeption verbindet Wagners Musikdrama mit seiner Rezeptionsgeschichte. Eine veränderliche visuelle Ebene soll historische Bilder und Interpretationen neu zusammensetzen. KI tritt dabei als bildgebendes Verfahren auf, das die Aufführung begleitet und mitgestaltet.

Im auf der Forschungsplattform der Akademie veröffentlichten Interview erläutert Lobbes die konkrete Umsetzung. Projektionen und transparente Flächen erzeugen einen räumlichen, holografieähnlichen Eindruck; zusätzliche AR-Brillen für das Publikum wurden bewusst ausgeschlossen. Das Team stellte Archivmaterial zusammen und entwickelte ein „Prompt-Libretto“, das Szenen und Themen strukturiert. Die Auswahl der Materialien und der dramaturgische Rahmen bleiben menschliche Entscheidungen, während ihre visuellen Transformationen teilweise offenbleiben.

Damit wird eine wichtige Variante hybrider Bühnenpraxis sichtbar. Die digitale Erweiterung erfolgt im gemeinsam betrachteten Bühnenraum. Für Theatermanagement eröffnet dies eine andere Perspektive als gerätegebundene Publikumsformate: Die individuelle technische Ausstattung der Besucher entfällt, während die Anforderungen an Projektion, räumliche Gestaltung und Systembetreuung steigen.

Die ausgewiesenen Funktionen im künstlerischen Team zeigen zugleich, wie eng Gestaltung und technische Entwicklung zusammenrücken. Neben Dramaturgie, Bühne und Kostüm stehen künstlerisch-technische Konzeption, Digital- und KI-Storytelling sowie Creative Code und Visual Art. Für Produktionsleitungen folgt daraus die Notwendigkeit, Zuständigkeiten zwischen diesen Bereichen früh zu klären. Wer verantwortet das visuelle Ergebnis? Wer verändert das System? Und wer entscheidet, wenn eine technisch mögliche Veränderung den musikalischen oder szenischen Zusammenhang beeinträchtigt?

Echtzeitfähigkeit verändert die Bedingungen der Probe



Besonders aufschlussreich ist eine von Lobbes geschilderte Erfahrung aus der ersten „Rheingold“-Aufführung. Mikrofone bei den Singenden und im Orchester lieferten Daten, die teilweise die Veränderungsgeschwindigkeit der Bilder beeinflussten. Da die musikalische Intensität in der Vorstellung höher ausfiel als in der Probe, wechselten die Bilder zunächst zu schnell; das Team justierte nach. Lobbes beschreibt außerdem eine geteilte Publikumsreaktion und betont, dass die Maschine keine autonome Künstlerin sei: Sie operiere innerhalb eines vom Team gesetzten Rahmens.

Aus dieser Erfahrung lässt sich eine praktische Konsequenz ableiten. Die Funktionsprüfung eines reaktiven Systems muss möglichst nah an den tatsächlichen Aufführungsbedingungen erfolgen. Ein Test mit aufgezeichnetem Klang oder reduzierter Probenintensität bildet die spätere Situation möglicherweise nur unzureichend ab. Produktionsplanung muss deshalb Zeit für Kalibrierung und gemeinsame Tests mit den beteiligten Gewerken vorsehen. Bei musikabhängigen Anwendungen betrifft dies auch die Abstimmung mit musikalischer Leitung, Orchester und Ensemble.

Gleichzeitig benötigt die Produktion eine Verständigung darüber, welche Veränderungen nach der Premiere noch erfolgen dürfen. Bei generativen Verfahren kann Nachjustierung sinnvoll und notwendig sein. Ohne definierte Zuständigkeiten droht jedoch ein Zustand permanenter Entwicklung, in dem die technische Grundlage der Aufführung unübersichtlich wird. Für eine Spielserie sollten Systemstände, Eingriffe und ihre Auswirkungen dokumentiert werden. So bleibt nachvollziehbar, welche Veränderung aus künstlerischen Gründen vorgenommen wurde und welche der technischen Stabilisierung dient.

Bayreuth zeigt darüber hinaus, dass technische Innovation kein hinreichendes Kriterium für ästhetischen Erfolg ist. Die zeitgenössische Kritik an „RING 10010110“ richtete sich unter anderem gegen einen als überflüssig oder störend empfundenen Bilderstrom. Das ist für das Management ein wesentlicher Befund: Die Bewertung eines Digitalprojekts muss zwischen technischer Funktion, künstlerischer Wirkung und institutionellem Erkenntnisgewinn unterscheiden. Ein System kann funktionieren und dennoch dramaturgisch nicht überzeugen.

Die Leitung muss hierfür einen belastbaren Rahmen schaffen. Sie sollte Experimente ermöglichen, ohne Kritik als bloßes Unverständnis gegenüber neuer Technik abzutun. Ebenso wenig lässt sich aus einer kontroversen Rezeption bereits das Scheitern des gesamten Verfahrens ableiten. Entscheidend ist die Auswertung: Welche Wirkung war beabsichtigt, welche wurde beobachtet, und welche Konsequenzen werden daraus gezogen?

Augsburg und München erweitern den gemeinsamen Wahrnehmungsraum



Am Staatstheater Augsburg lässt sich die kontinuierliche Entwicklung digitaler Formate über mehrere Spielzeiten beobachten. „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ wurde für Januar 2026 als Mixed-Reality-Schauspiel angekündigt und ist auch im Programm der folgenden Saison vorgesehen. Für 2026/27 kündigt das Theater außerdem „Kafka / Ich“ als interaktive Begegnung an, die den Umgang mit KI thematisiert. Digitale Verfahren erscheinen damit innerhalb einer fortlaufenden künstlerischen Programmplanung.

Für das Management liegt der Referenzwert dieser Kontinuität in der Möglichkeit, wiederholbare Abläufe und internes Wissen aufzubauen. Geräteausgabe, Einweisung, Hygiene, Akkumanagement und Fehlerbehebung werden bei immersiven Formaten Bestandteil des Vorstellungsbetriebs. Die Zahl funktionsfähiger Geräte kann die Kapazität bestimmen. Auch Einlasszeiten und Betreuungsbedarf verändern sich. Solche Bedingungen sollten bereits in der künstlerischen Konzeption berücksichtigt werden.

Am Residenztheater München verbindet „Resi digital“ ebenfalls körperliche Erfahrung und digitale Medien. In der Spielzeit 2025/26 untersuchte das belgische Kollektiv CREW mit „Tremens“ Präsenz in einer digitalisierten Welt. Das Haus beschreibt eine Social-Virtual-Reality-Erfahrung, in der reale und virtuelle Räume zusammenwirken und das Publikum einen Parcours durchläuft. Begleitende Labor- und Workshopangebote erweitern die Beschäftigung mit diesen Verfahren.

Zusammen mit Bayreuth verweisen diese Beispiele auf unterschiedliche Wege, digitale Wahrnehmung zu organisieren. Brillenbasierte Formate können individuelle Perspektiven und räumliche Nähe eröffnen. Gemeinsame Projektionen können den kollektiven Blick auf die Bühne erhalten. Welche Form die gewünschte Begegnung ermöglicht, ist eine dramaturgische Entscheidung. Beschaffung sollte ihr folgen und nicht vorangehen.

Gelsenkirchen verbindet Labor, Publikum und Musiktheater



Das MiR.LAB am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen verankert digitale Entwicklung in einem Experimentierraum in der Innenstadt. Seine Angebote reichen von Stückentwicklungen und Workshops bis zum von Jugendlichen gestalteten Online-Spiel „Die Cyberflöte“. „Diskurs und Daddeln“ richtet sich an ältere Menschen; für Januar 2027 ist außerdem das Drohnen-Projekt „Look Up, We’re Watching“ angekündigt. Die Teamstruktur verbindet künstlerische Leitung, Vermittlung, Creative Coding beziehungsweise technische Leitung und kaufmännische Projektbegleitung.



Der organisatorische Ansatz ist für andere Theater aufschlussreich. Ein Labor kann technische Verfahren erproben und gleichzeitig neue Beziehungen zur Stadtgesellschaft aufbauen. Dafür benötigt es Freiheit, auch Ansätze ohne unmittelbare Produktionsfolge zu verfolgen. Das Haus wiederum braucht Entscheidungen darüber, welche Ergebnisse übernommen und weiterfinanziert werden sollen. Ohne diese Verbindung bleibt Forschung leicht eine dauerhaft ausgelagerte Sonderwelt.

Mit „The System Cannot Fail“ entwickelt das MiR.LAB eine interaktive KI-Oper. Unter der Leitung von Nora Krahl und Barış Pekçağlıyan arbeitet das Team mit Ellen Pearlman an Fragen maschineller Wahrnehmung, Erinnerung und Identität. Das veröffentlichte Konzept sieht ein offenes Aufführungsformat vor, in dem sich Musik und Erzählung aus Echtzeitdaten entwickeln und das Publikum durch Sprache und Bewegung Einfluss nehmen soll. Die Premiere ist für Herbst 2027 geplant.



Hier richtet sich die Forschung auf einen weitergehenden Eingriff in den Aufführungsverlauf als bei einer variablen Bildebene. Damit wachsen die Anforderungen an dramaturgische Begrenzung und technische Betreuung. Erwünschte Überraschung muss von einem Verhalten unterschieden werden, das die Szene blockiert oder vereinbarte Grenzen überschreitet. Das Management sollte künstlerische Offenheit ermöglichen und zugleich darauf bestehen, dass Eingriffsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten geklärt sind.

München und Frankfurt untersuchen Autorenschaft



Mit „Kaspar 2028“ entwickelt das Residenztheater München gemeinsam mit Manuel Flurin Hendry und der Filmuniversität Babelsberg ein KI-System für den Theaterraum. Grundlage ist Peter Handkes „Kaspar“. K.ai soll als digitaler Spiel- und Bildpartner in Probe und Aufführung agieren und modular für weitere künstlerische Anwendungen nutzbar werden. Zugleich reflektiert die geplante Inszenierung das digitale Klonen von Körpern, Texten und Stimmen. Die Premiere ist für Mai 2028 vorgesehen.

Das Projekt stellt eine Frage ins Zentrum, die auch der Bayreuther Ansatz berührt: Worauf richtet sich menschliche Autorenschaft, wenn ein System konkrete Ergebnisse erst während des Prozesses erzeugt? Künstlerische Arbeit umfasst dann die Auswahl des Ausgangsmaterials, die Gestaltung von Regeln und die Entscheidung über Grenzen. Für Verträge und Produktionsorganisation muss erkennbar bleiben, wer diese Aufgaben übernimmt und wie die daraus entstehenden Ergebnisse verwendet werden dürfen.

Dortmund erforscht die körperliche Beziehung zur Maschine



Die Akademie für Theater und Digitalität untersucht mit „[Who] Rules to Encounter“ Begegnungen mit humanoider Robotik. Gemeinsam mit der Choreografin Silke Grabinger und verschiedenen Tanzgruppen werden Interaktionsregeln entwickelt und künstlerisch erprobt. Wissenschaftliche Partner sind die TU Wien, die JKU Linz und das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Geplant sind eine Verhaltensbibliothek und individuelle Begegnungsformate für das Publikum.

Der Referenzwert liegt zunächst in der Verbindung choreografischen Wissens mit technischer Forschung. Theater verfügen über Erfahrung mit körperlichem Zusammenspiel, räumlicher Aufmerksamkeit und inszenierten Beziehungen. Dieses Wissen kann zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion beitragen. Eine kurzfristige Übernahme autonomer Robotik als Standardinstrument der Bühnentechnik lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Reaktiv bewegte Maschinen in der Nähe von Menschen verlangen beherrschbare Grenzen und geeignete Eingriffsmöglichkeiten. Für Leitungen ist Robotik deshalb gegenwärtig vor allem ein Feld gezielter Kooperation. Die Vorbereitung besteht darin, Zuständigkeiten und Prüfkriterien zu entwickeln, bevor ein spektakuläres Gerät zur künstlerischen und organisatorischen Verpflichtung wird.



Hinter der Bühne entsteht ein unmittelbar nutzbares Potenzial



Weniger öffentlichkeitswirksam, aber vielfach leichter anschlussfähig sind digitale Planungsräume. Die DTHG dokumentierte im Forschungsprojekt „Im/material Theatre Spaces“ zwischen 2019 und 2022 Anwendungen für Architektur, Bühnenbild und Theatertechnik. Dazu gehören virtuelle Bauproben und hybride Bühnenräume. Eine virtuelle Bauprobe kann Entwürfe räumlich erfahrbar machen und die gemeinsame Verständigung zwischen Ausstattung, Regie und Technik unterstützen.

Für das Management liegt der mögliche Nutzen in früheren, besser informierten Entscheidungen. Konflikte zwischen Entwurf und Spielstätte können erkannt werden, bevor Material verarbeitet oder die reale Bühne umfangreich belegt wird. Dieser Vorteil hängt jedoch von verlässlichen Daten ab. Ein dreidimensionales Modell wird erst durch bestätigte Maße, geregelte Aktualisierung und klare Zuständigkeiten zu einer belastbaren Arbeitsgrundlage.

Auch Einsparungen müssen konkret überprüft werden. Vermiedene Fehlkonstruktionen und kürzere Abstimmungsschleifen stehen Kosten für Modellierung, Schulung und Pflege gegenüber. Materialverhalten, Akustik und sicherheitsrelevante Belastungen bleiben je nach Verfahren nur begrenzt simulierbar. Digitale Vorbereitung erweitert somit die Entscheidungsgrundlage, ohne jede physische Prüfung zu ersetzen.

Fachveranstaltungen ermöglichen vergleichende Beobachtung



Festivals und Fachkonferenzen gewinnen für Theaterleitungen an Bedeutung, weil digitale Bühnenpraxis aus Produktbeschreibungen kaum angemessen zu beurteilen ist. Im eigenen Erleben werden Wahrnehmungsqualität, Einweisung und Publikumsführung sichtbar. Gespräche mit den Teams erschließen die weniger sichtbaren Voraussetzungen: Entwicklungszeit, Betreuungsbedarf, Fehlversuche und Grenzen der Wiederaufnahme.

„Performing Arts & Digitalität“ findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Wiesbaden statt. Das Festival verbindet acht angekündigte Produktionen mit einer Konferenz und einem offenen Treffen von THEATERNETZWERK.DIGITAL. Veranstalter sind die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste, die Akademie für Theater und Digitalität und das Hessische Staatstheater Wiesbaden. Die Konferenz am 24. Oktober stellt mit „Echoes of the Unwritten“, „[Who] Rules to Encounter“, „The System Cannot Fail“ und „Kaspar 2028“ unterschiedliche Forschungsansätze nebeneinander.

Gerade diese Gegenüberstellung ist für das Management wertvoll. Sie erlaubt, Kooperationsmodelle und Entwicklungsbedingungen zu vergleichen, ohne die Projekte ästhetisch gleichzusetzen. Der Erkenntnisgewinn liegt auch darin, zu fragen, welche Ergebnisse anderen Häusern zugänglich werden und welche Infrastruktur ihre Verwendung voraussetzt.

Eine ergänzende Perspektive bietet „DIGITHALIA – Festival für virtuelle Theaterformen“ am Schauspielhaus Graz. Die Ausgabe vom 25. bis 28. März 2026 verband Virtual Reality, Games und Performance mit kritischer Reflexion. Simon Senns „Be Arielle F.“ untersuchte Fragen des Eigentums und der Repräsentation digitaler Körper. Total Refusal und Theater im Bahnhof nutzten in „Let’s play I am old and tired“ einen Videospielraum für eine live entstehende Erzählung.

Auch „Love Work Machine“ von Lajos Talamonti und Georg Werner war in Graz vertreten. Die in Kooperation mit der Arbeiterkammer Salzburg und der ARGEkultur entwickelte Arbeit verbindet ein KI-moderiertes theatrales Spiel mit Fragen nach der Zukunft von Arbeit und Gesellschaft. Die Projektbeschreibung verweist auf lokale, grundsätzlich nachbaubare KI-Anwendungen. Solche Formate zeigen, wie digitale Praxis auch in Vermittlung, Fortbildung und gesellschaftlicher Debatte wirksam werden kann.

Wissenstransfer muss über die Projektlaufzeit hinausreichen



Für Häuser ohne eigene Forschungskapazität können solche Zusammenhänge Orientierung und geeignete Partnerschaften eröffnen. Voraussetzung ist allerdings, dass Ergebnisse verständlich dokumentiert werden. Ein erfolgreicher Prototyp bleibt schwer übertragbar, wenn sein Betrieb ausschließlich vom Wissen einzelner Beteiligter abhängt. Entwicklung, Dokumentation und Qualifizierung sollten daher als zusammengehörige Leistungen kalkuliert werden.

Betriebsfähigkeit wird zum Bestandteil künstlerischer Qualität



Softwareabhängige Arbeiten benötigen ein Produktionsgedächtnis, das über Pläne und Videoaufzeichnungen hinausgeht. Programmcode, Konfigurationen, Modellstände und technische Abhängigkeiten können für eine Wiederaufnahme ebenso wichtig werden wie Bühnen- und Beleuchtungsunterlagen. Eine Aufzeichnung erhält das Erscheinungsbild einer Aufführung, aber nicht automatisch die Fähigkeit, sie erneut hervorzubringen.

Die Finanzierung muss deshalb den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen. Entwicklungshonorare und Gerätepreise bilden nur einen Teil des Aufwands. Hinzu kommen Tests, Betreuung, Wartung und Anpassungen. Cloudbasierte Dienste können Funktionen oder Preise verändern; lokale Lösungen benötigen ebenfalls Pflege. Maßgeblich ist, ob das Theater seine Abhängigkeiten kennt und beherrschen kann.

Rechteklärung gehört ebenfalls in die frühe Planung. Artikel 50 der europäischen KI-Verordnung sieht für bestimmte künstlich erzeugte oder manipulierte Inhalte Transparenzpflichten vor. Bei offensichtlich künstlerischen oder fiktionalen Werken soll die Offenlegung angemessen erfolgen, ohne Darstellung und Werkgenuss zu beeinträchtigen. Die konkrete Anwendung muss beurteilt werden. Bei synthetischen Stimmen, digitalen Körpern und Publikumsdaten sind zudem Zweck, Dauer und spätere Verwendung präzise zu regeln.

Die hybride Bühne verlangt institutionelles Urteil



Die gegenwärtigen Projekte machen unterschiedliche Entwicklungslinien sichtbar. Digitale Raumdarstellungen können bestehende Produktionsabläufe verbessern. Mixed Reality erweitert Wahrnehmung und Beteiligung. Generative Systeme verändern Material und Verhalten während der Aufführung. Robotik untersucht neue körperliche Gegenüber. Bayreuth zeigt besonders deutlich, dass diese Entwicklung auch traditionsreiche Institutionen und kanonische Werke erreicht hat.

Für TheatermanagerInnen folgt daraus die Aufgabe, technologische Möglichkeiten mit künstlerischen Zielen und betrieblichen Bedingungen zusammenzubringen. Fachveranstaltungen, dokumentierte Projekte und Kooperationen schaffen dafür eine bessere Grundlage als die Orientierung am Neuigkeitswert einzelner Geräte.

Theater sind längst hybrid. Die entscheidende Zukunftsfrage lautet, wie bewusst sie diese Hybridität gestalten. Neue Technik gewinnt ihren Wert durch überzeugende künstlerische Entscheidungen, qualifizierte Zusammenarbeit und nachvollziehbare Verantwortung. Wo diese Voraussetzungen zusammenkommen, kann aus einem Experiment eine tragfähige Produktionspraxis entstehen. Wo sie fehlen, bleibt selbst ein leistungsfähiges System vor allem zusätzlicher Aufwand.

Redaktionsstand: Anfang Oktober 2026. Angaben zu kommenden Veranstaltungen und Produktionen beziehen sich auf veröffentlichte Planungen. Die Beschreibung der Bayreuther Arbeitsprozesse beruht insbesondere auf dem Interview mit Marcus Lobbes auf der Forschungsplattform der Akademie für Theater und Digitalität.