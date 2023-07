Berman verlässt Staatsoper Hannover vorzeitig

Foto: Dan Hannen

Laura Berman (Jg. 59), verlässt die Staatsoper Hannover zum Ende der Spielzeit 2025. Wie es in einer aktuellen Meldung heißt, hat der Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH ihrer Bitte um Auflösung des Intendantenvertrages entsprochen. Ihre Intendanz endet damit nach sechs Jahren am 31. Juli 2025. Ihr Vertrag lief ursprünglich bis Sommer 2029.

Berman wurde in Boston/USA geboren und erhielt ihre erste Musikausbildung an der New Yorker Juilliard School. Ihr Studium der Musik und Opernregie schloss sie in Princeton und Bloomington/Indiana ab. Nach Deutschland kam sie Ende der 90er Jahre durch ein Stipendium. Sie war Mitbegründerin des Kollektivs New Fragments Köln für experimentelles Musiktheater sowie stellvertretende Leiterin und Dramaturgin des Tanztheaters an den Städtischen Bühnen Münster und dem Staatstheater Darmstadt. Sie arbeitet u.a. als freischaffende Dramaturgin für die Wiener Festwochen, die Bayerische Staatsoper, die Festspiele in Schwetzingen und Berlin, das Düsseldorfer Schauspielhaus oder auch das Zürcher Ballett. Es folgten Stationen in Freiburg und Bregenz. 2015 übernahm sie die Stelle der Operndirektorin des Theater Basel. Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Intendantin der Staatsoper Hannover.

Laura Berman: “Ich bin stolz auf das, was wir bisher für die Staatsoper einschließlich Staatsorchester und Staatsballett erreicht haben, und freue mich auf zwei weitere Spielzeiten, in denen ich gemeinsam mit meinem Team diesen Weg weitergehen werde“.

Falko Mohrs, Niedersachsens Kulturminister und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH: “Laura Berman hat mit vielen künstlerischen Impulsen die Staatsoper sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt und die Vermittlungsaktivitäten intensiviert.”