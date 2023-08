Harry Potter knackt die 500.000-Marke

Foto: Manuel Harlan

Der Hype um Harry Potter scheint ungebrochen. Die Theatershow „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg begrüßte im Juni den 500.000ten Gast. Nachdem die Show nach mehreren corona-bedingten Startverzögerungen als Zweiteiler Ende 2021 gestartet war, läuft das Theaterspektakel seit Februar als Einteiler.

Ab dem 2. August gibt es nun Veränderungen in der Besetzung der Hauptrollen. Dann übernimmt Josef Ellers den Zauberstab von Urbesetzung Markus Schöttl. Auch die Rolle von Harry Potters Sohn Albus wird mit Mattis Moll neu besetzt. An seiner Seite wird Fabian Koller als Scorpius Malfoy spielen. Die weiteren Hauptrollen bleiben wie gehabt mit Zodwa Selele als Hermine Granger, Sebastian Witt als Ron Weasley, Sarah Schütz als Ginny Potter, Meera Steinfatt als Rose Granger-Weasley und Alen Hodzovic als Draco Malfoy.

Harry Potter und das verwunschene Kind ist eine Produktion von Sonia Friedman Productions, Colin Callender und Harry Potter Theatrical Productions. Mehr-BB Entertainment ist der deutsche Produzent für die Show. In Hamburg ist Harry Potter und das verwunschene Kind in der deutschen Fassung erstmals seit 5. Dezember 2021 als nicht-englischsprachige Produktion zu sehen. In London spielt das Stück seit 2016 vor ausverkauftem Haus und wurde mit neun Olivier Awards zur meist prämierten Produktion aller Zeiten. Auch am New Yorker Broadway war Harry Potter und das verwunschene Kind in sechs Kategorien bei den ebenso renommierten Tony Awards erfolgreich und wurde mit insgesamt 25 Preisen zur meist ausgezeichneten Produktion der Theater-Saison. Weitere Spielorte sind u. a. Melbourne, Toronto und Tokio.

Tickets gibt es für Erwachsene in Hamburg teilweise bereits ab ca. 55 Euro.