Neue Intendanz ab der Spielzeit 2025/2026 im Schlosstheater Moers

Foto: l. Jakob Arnold / Copyright: Nils Schwarz; r. Daniel Kunze / Copyright: Karsten Lindemann

Die neue Leitung des Schlosstheater Moers wird ab der Spielzeit 2025/2026 von einem Team übernommen. Die Regisseure Jakob Arnold und Daniel Kunze übernehmen das Amt, das Ulrich Greb seit 21 Jahren innehat. Damit erfährt das kleinste Stadttheater in NRW eine Doppelspitze als neues Modell.

Der Findungsprozess erfolgte gemäß des Phasenmodells/Leitfadens des Deutschen Bühnenvereins, der Intendant*innengruppe sowie des dramaturgie-netzwerks. Sie setzte sich zusammen aus Mitgliedern des Aufsichtsrats, dem Freundeskreis des STM, Theaterbeschäftigten, dem Kulturdezernenten, der Personalvertretung der Stadt Moers, der Gleichstellungsbeauftragten und externen Theaterexpert*innen.

Rückblickend konstatiert Wolfgang Thoenes, Kulturdezernent und Stadtkämmerer sowie Mitglied der Findungskommission: „Unter der Intendanz von Ulrich Greb hat das Schlosstheater Moers seit der Spielzeit 2003/2004 durch seine Projekte und Kampagnen zu gesellschaftspolitisch aktuellen Themen ein Konzept etabliert, in dessen Zentrum die Öffnung des Theaters in die Stadt hinein steht. Darüber konnte mit Unterstützung der Landesregierung NRW seit 2006 das „Junge Schlosstheater“ gegründet werden, das bestens in der schulischen Landschaft der Region vernetzt ist und alljährlich das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ ausrichtet.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Schlosstheater Moers GmbH, Mark Rosendahl: „Die Mitglieder der Findungskommission haben intensiv über die Zukunft des Theaters diskutiert und daraus ein Profil erarbeitet. Auf dieser Grundlage haben wir uns aus 35 Bewerbungen für dieses Team entschieden. Wir sind davon überzeugt, dass Jakob Arnold und Daniel Kunze bestens geeignet sind, in Moers auch weiterhin innovatives Theater zu bieten, die Jugendtheaterarbeit mit vielen Schulen weiterzuentwickeln und ein Forum für die Diskurse zu Themen der Zeit darzustellen. Ich bedanke mich bei der Findungskommission für die konstruktive Zusammenarbeit, die zu einstimmigen Beschlüssen des Aufsichtsrates geführt hat.“

Jakob Arnold und Daniel Kunze: „Unser Leitmotiv für das Schlosstheater Moers lautet: Radikale Zeitgenossenschaft! Wir legen unseren Fokus auf neue Stücke, auf Bearbeitungen klassischer Stoffe und auf Stückentwicklungen zu Themen unserer Zeit. Das Schlosstheater Moers versteht

sich seit seiner Gründung als Biotop für progressives, gesellschaftskritisches Theater. Wir freuen uns sehr, diese Tradition fortführen zu dürfen. Schwerpunkte unserer Arbeit werden zudem die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendtheaters sowie lokale und überregionale Kooperationen.“

Jakob Arnold studierte Philosophie, Altgriechisch und Theaterwissenschaft in München und anschließend Regie an der Folkwang Universität der Künste in Bochum. Seit 2018 inszeniert er an zahlreichen Theatern in ganz Deutschland. Daneben ist er als Dozent für Regie und Dramaturgie tätig. Von 2021 bis 2024 leitete er das Phoenix Theaterfestival in Erfurt.

Daniel Kunze studierte Regie an der Folkwang Universität der Künste in Bochum. Seit 2017 arbeitet er als freischaffender Regisseur an verschiedenen Theatern in Deutschland und in der Schweiz, etwa dem Staatstheater Wiesbaden, dem ETA Hoffmann Theater Bamberg oder den Bühnen Bern. Seine Uraufführung von Björn SC Deigners Stück DIE POLIZEY wurde zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen.